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Наполи отправил голкипера с украинскими корнями в аренду в Сампдорию

Италия
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Возможно, наконец-то дебютирует в Серии А

Наполи отправил голкипера с украинскими корнями в аренду в Сампдорию

Новина українською

Никита Контини-Барановский родился в Черкассах, но еще в детстве переехал с семьей в Италию, где попал в академию "Наполи". С 2015 года он периодически попадает в заявку неаполитанцев, но в основном катается по арендам. Вот и в этом сезоне он попытается зарекомендовать себя в другом клубе: "Наполи" объявил о переходе голкипера в "Сампдорию".

Несмотря на то, что Контини-Барановскому уже 26, он до сих пор не дебютировал в Серии А. На его счету 51 матч в Серии В (64 пропущенных, 18 на ноль) и 72 матча в Серии С (89 пропущенных, 26 на ноль). Голкипер выступал на правах аренды за "Кротоне", "Виченцу", "Понтедеру", СПАЛ и другие клубы.

Заметим, что в "Сампдории" Контини-Барановскому придется конкурировать с почти ровесником 25-летним Эмилем Аудеро, который в прошлом сезоне пропустил 48 голов в 29 матчах (при этом шесть отыграл на ноль).

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В статье: Сампдория (Генуя) Наполи (Неаполь) Никита Контини-Барановский
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