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Сассуоло арендовал форварда Интера с обязательством выкупа
Футболист заключил пятилетний контракт
Фото: sassuolocalcio.it
Нападающий "Интера" Андреа Пинамонти перешел на правах аренды в "Сассуоло". Об этом сообщается на официальном сайте "черно-зеленых".
Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Кроме того, арендное соглашение будет включать обязательство выкупа контракта. 23-летний Пинамонти находится в системе "нерадзурри" с 2013 года. За это время он уже играл в аренде за "Фрозиноне", "Дженоа" и "Эмполи". В составе первой команды "Интера" забил 1 гол в 15 матчах.
По последним данным СМИ, "Интер" получит за итальянца 20 миллионов евро.
Che numero prende Andrea #Pinamonti ⁉️ ????#ForzaSasol ???????? pic.twitter.com/7TyNlVQrUd— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 11, 2022
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