Сассуоло арендовал форварда Интера с обязательством выкупа

Нападающий "Интера" Андреа Пинамонти перешел на правах аренды в "Сассуоло". Об этом сообщается на официальном сайте "черно-зеленых".

Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Кроме того, арендное соглашение будет включать обязательство выкупа контракта. 23-летний Пинамонти находится в системе "нерадзурри" с 2013 года. За это время он уже играл в аренде за "Фрозиноне", "Дженоа" и "Эмполи". В составе первой команды "Интера" забил 1 гол в 15 матчах.

По последним данным СМИ, "Интер" получит за итальянца 20 миллионов евро.