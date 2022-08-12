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Сассуоло арендовал форварда Интера с обязательством выкупа

Италия
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Футболист заключил пятилетний контракт

Сассуоло арендовал форварда Интера с обязательством выкупа

Фото: sassuolocalcio.it

Новина українською

Нападающий "Интера" Андреа Пинамонти перешел на правах аренды в "Сассуоло". Об этом сообщается на официальном сайте "черно-зеленых".

Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Кроме того, арендное соглашение будет включать обязательство выкупа контракта. 23-летний Пинамонти находится в системе "нерадзурри" с 2013 года. За это время он уже играл в аренде за "Фрозиноне", "Дженоа" и "Эмполи". В составе первой команды "Интера" забил 1 гол в 15 матчах.

По последним данным СМИ, "Интер" получит за итальянца 20 миллионов евро.

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В статье: Интер (Милан) Сассуоло Андреа Пинамонти
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Источник:
sassuolocalcio.it

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