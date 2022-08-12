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Арсенал отдал своего защитника в аренду новичку Серии А
Футболист проведет новый сезон в Италии
Фото: acmonza.com
Центральный защитник "Арсенала" Пабло Мари перебрался в чемпионат Италии.
28-летний футболист стал игроком "Монцы". Как сообщает официальный сайт новичка Серии А, испанский футболист был арендован до конца сезона-2022/23 с обязательным выкупом контракта в случае выполнения определенных условий.
Вторую половину прошлого сезона Пабло выступал за "Удинезе" на правах аренды. На его счету 15 матчей, в которых он забил 2 гола. Также в составе "Арсенала" он провел 3 матча.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Монца" впервые в своей истории вышла в Серию А.
✍️ + @PabloMV5 = ????????⚪️???? https://t.co/DzW9uZqmdD#ACMonza #Monza #WelcomePabloMarí pic.twitter.com/1ZukWblJw7— AC Monza (@ACMonza) August 11, 2022
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