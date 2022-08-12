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Арсенал отдал своего защитника в аренду новичку Серии А

Италия
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Футболист проведет новый сезон в Италии

Арсенал отдал своего защитника в аренду новичку Серии А

Фото: acmonza.com

Новина українською

Центральный защитник "Арсенала" Пабло Мари перебрался в чемпионат Италии.

28-летний футболист стал игроком "Монцы". Как сообщает официальный сайт новичка Серии А, испанский футболист был арендован до конца сезона-2022/23 с обязательным выкупом контракта в случае выполнения определенных условий.

Вторую половину прошлого сезона Пабло выступал за "Удинезе" на правах аренды. На его счету 15 матчей, в которых он забил 2 гола. Также в составе "Арсенала" он провел 3 матча.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Монца" впервые в своей истории вышла в Серию А.

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В статье: Арсенал (Лондон) Монца (Италия) Пабло Мари
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Источник:
acmonza.com

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