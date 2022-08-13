Ювентус нашел в ПСЖ замену Рабьо

"Ювентус" договорился с полузащитником "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредесом об условиях будущего контракта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Аргентинский 28-летний полузащитник должен стать заменой Адриану Рабьо, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Теперь все зависит как раз от этого трансфера "манкунианцев" - только после него туринцы оформят покупку Паредеса.

Отметим, что контракт Леандро с ПСЖ действителен до лета 2024-го. В то же время соглашение Рабьо с "Ювентусом" рассчитано до июня 2023-го.

Напомним, что Паредес уже выступал в Серии А. На его счету 53 проведенных матча за "Рому" в сезонах 14/15 и 16/17.