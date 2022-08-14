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Замена Малиновскому? Аталанта заинтересовалась швейцарским центральным полузащитником

Италия
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Молодой талант "Янг Бойз"

Замена Малиновскому? Аталанта заинтересовалась швейцарским центральным полузащитником

Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянская "Аталанта" проявляет интерес к 20-летнему центральному полузащитнику "Янг Бойз" Фабиану Ридеру. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Пока о переговорах речь не шла. “Бергамаски” только изучают потенциальный трансфер.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро. Его контракт с “Янг Бойзом” действителен до лета 2025-го. Отметим, что на его счету есть девять матчей (2+2) за сборную Швейцарии U-21.

Ранее сообщалось, что украинский центральный полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может покинуть команду.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Twitter Nicolo Schira

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