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Замена Малиновскому? Аталанта заинтересовалась швейцарским центральным полузащитником
Молодой талант "Янг Бойз"
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Аталанта" проявляет интерес к 20-летнему центральному полузащитнику "Янг Бойз" Фабиану Ридеру. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Пока о переговорах речь не шла. “Бергамаски” только изучают потенциальный трансфер.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро. Его контракт с “Янг Бойзом” действителен до лета 2025-го. Отметим, что на его счету есть девять матчей (2+2) за сборную Швейцарии U-21.
Ранее сообщалось, что украинский центральный полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может покинуть команду.
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