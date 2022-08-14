Серия А. Волевая победа Лацио, Фиорентина еле побеждает новичка

Серия А. Первый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Болонья" 2:1

Голы: Де Сильвестри 68 (автогол), Иммобиле 79 - Арнаутович 38 (пен.)

"Лацио": Максимиано, Лаццари (Хюсай 83), Патрик, А. Романьоли, Марушич, С. Милинкович-Савич (Весино 83), Катальди (Луис Альберто 65), Башич (Проведель 8), Фелипе Андерсон (Канчелльери 83), Иммобиле, Дзакканьи

"Болонья": Скорупски, Сумаро, Медель, Ликояннис (Касиус 65), Де Сильвестри, Домингес (Барроу 74), Схутен, Камбиазо (Виньято 86), Сориано (Айбишер 65), Сансоне (Бонифаци 46), Арнаутович

Предупреждения: Лаццари 71, Иммобиле 90 - Сансоне 23, Арнаутович 38, Сумаро 40, Камбиазо 53, Айбишер 86

Удаления: Максимиано 6 (прямая красная) - Сумаро 45+3 (вторая жёлтая)

Межсезонье "Лацио" начиналось чрезвычайно бурно, причем со знаком минус. Поначалу не было денег на трансферы, затем поссорились главный тренер Маурицио Сарри и спортивный директор Игли Таре, и последний чуть не ушёл. Затем ситуация изменилась, и римляне ныне даже первые в лиге, если не считать её новичков, по числу подписаний новых игроков. Правда, они больше затыкали дыры либо укрепляли запас. Сарри признает, что никто, в том числе и он, не может оценить потенциал команды.

Сегодня оценку также трудно поставить. До Сарризма, зарождение которого тренер уже видит, на самом деле далековато. Зато его призывы стать настоящей командой, выработать нужный менталитет услышаны. Ещё весной он жаловался на недостаток характера команды, особенно в матчах против середняков. В первом туре нового сезона характер проявился в полной мере.

Началось все ужасно. Новый вратарь Максимиано уже в самом дебюте взял мяч в руки за пределами штрафной и был удален. Но на это как раз "Лацио" ответил тремя ударами в створ. От выхода один-на-один Иммобиле Скорупски откровенно спас. Постепенно "Болонья" наращивала давление, заработала выход один-на-один (Проведель спас от Де Сильвестри) и вскоре пенальти (Романьоли выбил плохо, а Дзакканьи выбил Сансоне, а не мяч). Но тут же удалось вытащить две жёлтые карточки Сумаро за считанные минуты.

Второй тайм в равных составах хозяева начали штурмом и не успокоились, пока не забили. Хотя им и не хватало ума и присутствия в штрафной. За них присутствовал их воспитанник Де Сильвестри. Лаццари раскрутил на фланге, прострелил, Скорупски выбил ногой в падении прямо в Лоренцо. А победу принесла уже комбинация в одно касание в стиле Сарризма с пасом вразрез Милинковича-Савича на Иммобиле. И далее уже команда Сарри спокойно защищалась.

Учитывая неудобного соперника, который до сих пор ведёт против "Лацио" по победам в очных матчах за всю историю и победил в двух из предыдущих трёх, учитывая такое ужасное начало встречи, игра и её итог только в плюс "орлам".

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Кремонезе" 3:2

Голы: Бонавентура 16, Йович 34, Раду 90+4 (автогол) - Окереке 19, Бьянкетти 68

"Фиорентина": Голлини, Бенасси (Додо 71), Миленкович, Кварта, Бираги, Бонавентура, Амрабат (Мандрагора 78), Мале (Журковски 71), Куаме (Сапонара 78), Йович, Соттил (Гонсалес 86)

"Кремонезе": Раду, Бьянкетти, Кирикеш (Аскасибар 46), Васкес, Гильоне (Айву 82), Пикель (Буонаюто 65), Эскаланте, Серникола (Куальята 46), Дзанимаккья, Дессерс, Окереке (Ди Кармине 86)

Предупреждения: Кирикеш 9, Гильоне 62, Окереке 82

Удаление: Эскаланте 44 (прямая красная)

"Фиорентина" весной также страдала от недостатка характера в матчах против более слабых соперников, на что указывал ее наставник Винченцо Итальяно. И также сегодня проявила его. Новичок лиги "Кремонезе" уступил по ударам по воротам в два раза (13:27), по владению мячом - в три (25:75), но, даже играя вдесятером больше тайма, держался прилично. Ему не хватило совсем немного.

Куаме сместился справа и выложил Бонавентуре. Окереке ответил ударом головой с навеса Гильоне. Статусный новичок из "Реала" Лука Йович отметил дебют ударом сквозь частокол ног. Играя вдесятером, гости сравняли счет после углового и ошибки Голлини на выходе. Но и другой вратарь в итоге ошибся. После серии классных сейвов по ходу матча Раду, перехватывая навес в добавленное время, упустил мяч в ворота.

В предыдущем сезоне румынский вратарь уже был объявлен героем "Милана", когда его грубейшая ошибка привела к поражению "Интера" в Болонье и лишила "нерадзурри" первого места, а в итоге - и Скудетто. Даже начали продавать футболки "россонери" с его именем. Теперь он герой "Фиорентины"...