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Барселона отправила чемпиона мира 2018 года в аренду новичку Серии А

Италия
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Француз будет играть в чемпионате Италии

Барселона отправила чемпиона мира 2018 года в аренду новичку Серии А

Фото: uslecce.it

Новина українською

"Лечче" на своем официальном сайте объявил об аренде защитника "Барселоны" Самюэля Умтити. В четверг, 25 августа 28-летний футболист прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.

Француз будет защищать цвета новичка Серии А до конца сезона-2022/23. Трудовое соглашение не включает в себя опцию выкупа. Умтити стал игроком "Барселоны" в 2016 году. В прошлом сезоне защитник провел всего один матч за "блаугранас". Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб продолжит платить ему зарплату.

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В статье: Барселона Самюэль Умтити Лечче
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