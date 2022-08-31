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Официально: Ювентус арендовал Паредеса у ПСЖ

Италия
(1 голосов)

С опцией выкупа, всё как писали инсайдеры

Официально: Ювентус арендовал Паредеса у ПСЖ

Фото: witter.com/juventusfc

Новина українською

"Ювентус" объявил об аренде полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса. Аргентинец подписал контракт по системе 1+3.

Это означает, что если клуб активирует опцию выкупа, игрок останется в команде ещё на 3 года.

Сумма выкупа составит 22, 6 миллионов евро. При этом, при достижении определенных показателей в течение сезона, опция выкупа станет обязательством.

В "ПСЖ" под конец трансферного окна приходит сразу несколько полузащитников. Сми говорят о Карлосе Солере из "Валенсии" и Фабиане Руисе из "Наполи".

В этом сезоне Паредес провел 4 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 17 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Леандро Паредес ПСЖ
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Источник:
juventus.com

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