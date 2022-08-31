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Официально: Ювентус арендовал Паредеса у ПСЖ
С опцией выкупа, всё как писали инсайдеры
Фото: witter.com/juventusfc
"Ювентус" объявил об аренде полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса. Аргентинец подписал контракт по системе 1+3.
Это означает, что если клуб активирует опцию выкупа, игрок останется в команде ещё на 3 года.
UFFICIALE | bienvenido Leandro ⚪️⚫️#WelcomeParedes— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2022
Сумма выкупа составит 22, 6 миллионов евро. При этом, при достижении определенных показателей в течение сезона, опция выкупа станет обязательством.
В "ПСЖ" под конец трансферного окна приходит сразу несколько полузащитников. Сми говорят о Карлосе Солере из "Валенсии" и Фабиане Руисе из "Наполи".
В этом сезоне Паредес провел 4 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 17 миллионов евро.
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