Официально: Ювентус арендовал Паредеса у ПСЖ

"Ювентус" объявил об аренде полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса. Аргентинец подписал контракт по системе 1+3.

Это означает, что если клуб активирует опцию выкупа, игрок останется в команде ещё на 3 года.

Сумма выкупа составит 22, 6 миллионов евро. При этом, при достижении определенных показателей в течение сезона, опция выкупа станет обязательством.

В "ПСЖ" под конец трансферного окна приходит сразу несколько полузащитников. Сми говорят о Карлосе Солере из "Валенсии" и Фабиане Руисе из "Наполи".

В этом сезоне Паредес провел 4 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 17 миллионов евро.