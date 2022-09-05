Серия А. Рекорды клуба и сохранение первого места Аталанты, 71 минута Малиновского

Серия А. Пятый тур

Монца. U-Power Стадиум"

"Монца" - "Аталанта" 0:2

Голы: Хойлунд 57, Марлон 65 (автогол)

"Монца": Ди Грегорио, Мари, Марлон, Кальдирола (Иццо 86), Биринделли (Кольпани 76), Пессина, Сенси (С. Молина 76), Ровелла, Аугусто, Мота (Гиткьяр 86), Капрари (Петанья 70)

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста (Соппи 46), Эдерсон (Мале 76), Лукман (Бога 88), Малиновский (Скальвини 71), Хойлунд (Пашалич 71)

Предупреждения: Ровелла 75 - Скальвини 80

Первая команда лиги перед началом тура против последней, не набравшей ни одного очка. "Аталанта" начала сезон в Серии А десятью очками в четырех турах в третий раз в истории и впервые в каденции Джан Пьеро Гасперини. Правда, ожидался непростой матч. Ведь бергамцы сейчас играют весьма неярко в атаке, консервативно, без привычного прессинга. Да ещё и остались без Дувана Сапаты и Луиса Муриэля. А "Монца" дома проигрывала лишь с разницей в один мяч. Но в итоге серии продолжились.

Начали как раз хозяева штурмом. Мота и Капрари разыграли "стенку", последний пробил, и Муссо пришлось тащить. Сенси выстрелил издали из-под перекладину, и здесь уже Хуан вытащил в блестящем прыжке. "Монца" доминировала и далее, вышла на 60 процентов владения мячом. А "Аталанте" пришлось довольствоваться прогрессом обороны. Игра же в целом стала совершенно скучной. Лишь "стенка" Малиновского с Эдерсоном и неточный удар Руслана в падении метров с 15-ти запомнились.

Лишь в концовке тайма гости проснулись. Хотя добыли разве что навес Малиновского с углового. Толой замкнул головой - защитник спас. А в начале второго тайма лидер лиги отошел назад. Но, как оказалось, это было ловушкой. Начались контратаки. 19-летний дебютант "старта" Хойлунд справа попал в стойку. Лукман прострелил слева, а Расмус замкнул. ВАР поправил арбитров - офсайда не было. Затем Эдерсон прострелил справа, Лукман замкнул в Марлона, а от того мяч срикошетил в ворота.

Впервые в своей истории "Аталанта" в начале сезона не пропускает в трех гостевых матчах Серии А подряд. Во второй раз в истории начинает сезон в этой лиге с 13-ти очков в пяти матчах. Причем сейчас разница мячей лучше, чем в первом таком сезоне - 2011/12. Она стает единоличным лидером лиги. А "Монца" стает третьей командой в истории Серии А, начавшей сезон с пяти поражений.

В этом матче Гасперини отказался от схемы 3-4-2-1 и перешел на 4-2-3-1. В которой Малиновский занял место левого вингера. Первый тайм завершил лучшим в команде по пасам (31) и их точности (93.1 процента) и касаниям мяча (39). Но уж слишком застревал на фланге. С началом второго тайма Гасп сдвинул Руслана в центр, на позицию "десятки", а Лукман и Эдерсон заняли фланги. Это сработало блестяще для команды. Но Малиновский лишь помогал в распасовках без обострений.

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Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Эмполи" 2:2

Голы: Мадзокки 39, Диа 61 - Сатриано 31, Ламмерс 81