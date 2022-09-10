Серия А. Кризисный Интер выгрызает победу

Серия А. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Торино" 1:0

Гол: Брозович 89

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко (Белланова 77), Думфриз (А. Бастони 68), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян 77), Дармиан (Гозенс 85), Джеко (Корреа 68), Лаутаро Мартинес

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Буонджорно, Родригес (Зима 76), Лазаро (Синго 90), Линетти (Ильхан 69), Лукич, Войвода, Сек (Радоньич 69), Влашич, Санабрия (Пеллегри 90)

Предупреждения: Брозович 55, Лаутаро Мартинес 90 - Санабрия 51, Лукич 68

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Три поражения "Интера" в четырех последних матчах во всех турнирах вызвали кризис, крайнюю нервозность, огонь критики. Прежде всего - в адрес Симоне Индзаги. Хэштег #Inzaghiout весьма популярен, даже сообщают, что наставнику даны три матча на исправление ситуации. Клуб собрал экстренное совещание с тренерским штабом и игроками, Генеральный директор Джузеппе Маротта вышел на камеры защищать тренера, призывать игроков уважать футболку, а клуб и болельщиков - найти здоровый реализм.

В такой ситуации было ясно, что встреча с "Торино" будет весьма неприятной. Впрочем, встречи с ним в любой ситуации неприятны. Команда Ивана Юрича (не приехал в Милан из-за болезни) известна жесткой игрой, фолами, стыками, индивидуальным высоким прессингом. Она изматывает всех. К тому же, к началу матча опережала "Интер" в турнирной таблице. Пусть и все свои победы добыла против новичков. Единственный путь победить ее - выгрызать. "Нерадзурри" удалось сделать именно это.

Первый тайм по общим меркам был крайне скучным. С семью ударами по воротам и одним в створ. "Интер" начал неплохой атакой с ударом Лаутаро выше с 15-ти метров, но "Торино" добавлял с каждой минутой, комбинировал довольно уверенно и свободно, прессинговал весьма неудобно для соперника. Влашич прорвался в штрафную мимо двоих, пробил низом - Ханданович вытащил ногой. Свисток на перерыв местная публика встретила оглушительным свистом.

Второй тайм был уже гораздо более живым и интересным. Появлялось достаточно свободного пространства, обе команды ускорялись. Причем "Торино" начал лучше. Хандановичу пришлось отбивать удар головой Санабрии, мощный выстрел Влашича. Также Самир ногами отбил штрафной удар с рикошетом. Санабрия увидел перед собой красную карточку после воздушной дуэли, но ВАР поправил арбитра - локтя там не было. Свой первый удар в створ ворот в матче "Интер" нанес лишь на 66-ой минуте.

Впрочем, последнюю четверть матча вице-чемпион реально провел лучше. Удавались и перехваты, и острые длинные мячи. Прострел Димарко срезался в стойку, удар головой Шкриньяра вытащил Милинкович-Савич, а Лаутаро также головой был очень близок. И, хотя в концовке матча Хандановичу пришлось тащить очень опасный удар низом Радоньича, как раз гол Брозовича выглядел более логичным. Ильхан проспал, Марцело пробрался за его спиной и несколько неуклюже, но замкнул заброс Бареллы.

В предыдущем сезоне "Торино" заслужил набрать в матчах против "Интера" даже четыре очка. Но из-за смазанных моментов и пропущенного на 93-ей минуте набрал лишь одно. Сегодня он также никак не заслуживал поражения, но в который раз пропустил от гранда в самой концовке. То есть, исключительно он виноват? Или же следует отдать должное желанию "Интера" бороться? Кризисные "нерадзурри" выстрадали крайне важную победу.