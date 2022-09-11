Серия А. Скромная, но очень важная победа Лацио

Серия А. Шестой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эллас Верона" 2:0

Голы: Иммобиле 68, Луис Альберто 90+5

"Лацио": Проведель, Лаццари (Хюсай 76), Патрик, Казале, Марушич, Маркос Антонио (Весино 65), Башич (Луис Альберто 55), С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Канчелльери 65), Иммобиле, Дзакканьи

"Эллас Верона": Монтипо, Чеккерини (Кабаль 60), Хиен, Коппола, Терраччьяно (Депаоли 60), Велозу (Тамез 36), Илич, Дойг, Лазович (Хрустич 70), Лазанья (Каллон 70), Анри

Предупреждения: Луис Альберто 79, Хюсай 83 - Велозу 35, Чеккерини 44, Коппола 63, Кабаль 66, Хиен 80

Форму, да даже уровень "Лацио" уловить невозможно. Замечательные 3:1 над "Интером" и 4:2 над "Фейеноордом" вызвали разговоры о пришествии Сарризма, камбек против "Болоньи" вдесятером - о характере. Еще в трех матчах "орлы" набрали лишь два очка и играли весьма бледно. Сегодня, через три дня после феерии против роттердамцев, вышло кое-что новое. Игра бледная, но собранная и победа без потребности в героизме. Над командой, у которой не выиграли три домашних матча подряд.

В целом игра была энергичной, старательной между штрафными площадками и плохой вокруг них. Лишь с 12-ю ударами по воротам к 63-ей минуте. В первом тайме мячом владел "Лацио" (63:37). Удары Марушича и Башича издали не достигли цели - первый рикошет перевел не в ту сторону от стойки, второй Монтипо блестяще кончиками пальцев - в саму стойку. Хотя ведь в каркас ворот попадал и Анри. Во время розыгрыша углового, ударом слета с отскоком, в перекладину.

В третьей четверти матча гости и вовсе доминировали. Но к ее исходу у хозяев наконец-то начали получаться быстрые ответные атаки. Длившиеся до самой концовки. Сарризм четырех игроков в штрафной завершился ударом Иммобиле чуть мимо, Чиро прорывался через полполя и проигрывал дуэль Монтипо, Канчелльери заставлял его отбивать ногой. А между первым и вторым моментом лучшего бомбардира "Лацио" он головой замкнул заброс Милинковича-Савича с фланга. Защитники откровенно проспали.

В добавленное время после бардака в штрафной "Лацио" Илич мог сравнять счет. Но пробил низом слабо. А после этого сами "лациале" вновь разыграли комбинацию. На этот раз с линии штрафной Луис Альберто пробил низом на противоходе и попал.

"Верона" потеряла летом авторов 48-ми из ее 63-ех голов в предыдущем сезоне. Команды, сыгравшей с "Лацио" 4:1 и 3:3, больше нет. Первую победу новая одержала лишь в пятом туре. Тем не менее, Маурицио Сарри назвал ее после Лиги Европы одним из худших вариантов, боясь ее динамизма, агрессии, индивидуального прессинга. Он предполагал, что его команда потратит много энергии и потому сменил всех трех игроков в центре поля. Но в итоге получилась победа без надрыва. Что уже очень важно.

Экс-игрок "Шахтера" Маркос Антонио дебютировал в стартовом составе "Лацио".