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Провал гостей. Удинезе – Интер 3:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Третье поражение миланцев в чемпионате

Провал гостей. Удинезе – Интер 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча этого тура Серии А, в котором "Удинезе" принимал "Интер".

Миланцы забили первыми на пятой минуте усилиями Бареллы, однако уже через 17 минут "зебры" сравняли счет. Помог в этом Шкриняр, который срезал в свои ворота.

“Удинезе” продолжал давить на соперника на протяжении всего матча, и все-таки вырвал победу в конце встречи.

Удинезе – Интер 3:1

Голы: Шкриньяр 22 (автогол), Бижол 85, Арслан 90+2 - Барелла 5

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В статье: Интер (Милан) Удинезе (Удине)
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.09.2022 в 17:42
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