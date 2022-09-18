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Провал гостей. Удинезе – Интер 3:1. Видео голов и обзор матча
Третье поражение миланцев в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча этого тура Серии А, в котором "Удинезе" принимал "Интер".
Миланцы забили первыми на пятой минуте усилиями Бареллы, однако уже через 17 минут "зебры" сравняли счет. Помог в этом Шкриняр, который срезал в свои ворота.
“Удинезе” продолжал давить на соперника на протяжении всего матча, и все-таки вырвал победу в конце встречи.
Удинезе – Интер 3:1
Голы: Шкриньяр 22 (автогол), Бижол 85, Арслан 90+2 - Барелла 5
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