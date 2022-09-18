Серия А. Рома - Аталанта 0:1. Победа почти без Малиновского и почти без ударов по воротам

Серия А. Седьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта" 0:1

Гол: Скальвини 35

"Рома": Патрисиу, Манчини (Залевски 87), Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте, Матич (Белотти 67), Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов 79)

"Аталанта": Муссо (Спортьелло 8), Толой, Демираль, Скальвини (Околи 46), Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Эдерсон (Малиновский 88), Пашалич (Лукман 74), Хойлунд (Муриэль 46)

Предупреждения: Меле 23, Толой 47, Хатебур 55, Демираль 76, Де Роон 85, Коопмейнерс 86, Малиновский 90+4

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Сезон 2021/22 "Рома" начала отлично. Серией побед, с большим энтузиазмом. Затем проиграла середняку. Сумела вернуться победой. Но проиграла в Топ-матче (дерби) и покатилась в лиге. После сегодняшнего матча сценарий начала сезона 2022/23 для нее почти идентичен. Она опомнилась от 0:4 от "Удинезе" и 1:2 в Лиге Европы от "Лудогорца", но победы над "Эмполи" (2:1) и даже ХИКом (3:0) никак не были легкими, что признавал и Жозе Моуриньо. Сегодня стало ясно, что "волки" не в форме.

Вообще-то, "Аталанта" выглядела больше не в форме. Командой, которая не переиграла дома новичка лиги "Кремонезе" неделю назад, а не набравшей 13 очков в пяти матчах до этого. По ударам по воротам сегодня "Богиня" проиграла со счетом 4:21. Впрочем, так она играет с начала сезона. В восьмом из девяти последних матчей лиги с ее участием не забито более двух мячей. Не случайно Джан Пьеро Гасперини заявлял, что сегодня прежде всего понадобится характер. Только он и понадобился.

В первые 30 минут не играли обе команды. Счет по ударам по воротам был 2:0 в пользу "Ромы". Никто никуда не спешил. Затем хозяева нанесли несколько опасных дальних ударов. Но забили гости, с контратаки по правому флангу. Хойлунд сбросил назад, Скальвини низом положил в угол с 17-ти метров. А далее Спортьелло, заменивший травмировавшегося Муссо, отбил удары Ибаньеса и Абрахама в упор, в другом эпизоде заставил Тэмми пробить неточно. То есть трижды спас "Аталанту" от ничьей.

Второй тайм был более живым. "Рома" пыталась, пыталась, очень старалась. Но ей явно не хватало получившего травму на разминке Дибалы. Удары летели далеко, другие - слишком слабо. Два прорыва Дзаньоло в штрафную Даниэле Киффи остановил свистком против него. За футболку там хватал и он, и его соперник. Пожалуй, арбитр дважды был прав, но Моуриньо это не успокоило. За протесты Жозе был удален. Да и ближе к голу были гости. Челик срезал в свои ворота прострел, и там спас Абрахам.

Второе поражение "Ромы" в трех последних матчах лиги. Первое домашнее в Серии А после десяти матчей без них. Она очень старалась и не заслужила проиграть, но должна срочно учиться точности ударов по воротам. А "Аталанта" вновь вытащила матч на характере, на жилах. На этот раз - с семью желтыми карточками и почти без ударов по воротам. И вновь первая. Она особенная в этом сезоне.

Из-за вынужденных замен, да и типа игры, Руслан Малиновский появился на поле на 88-ой минуте. Активно работал, пытался снизить давление. Коснулся мяча 12 раз, отдал восемь передач. При том, что к матчу добавили пять минут, то есть он провел на поле семь. Получил желтую карточку за остановку опасной атаки.