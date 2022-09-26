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Связи во власти. Президент Лацио стал сенатором

Италия
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Когда президент другой римской команды становился сенатором, она выиграла скудетто

Связи во власти. Президент Лацио стал сенатором

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

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Президент "Лацио" Клаудио Лотито был избран в сенаторы в одномандатном округе Мализе, сообщает La Repubblica. Итальянский предприниматель был кандидатом от правоцентристов Forza Italia.

В 1983 году сенатором стал президент "Ромы" Дино Виола. Сразу после этого "джаллоросси" выиграли скудетто.

"Лацио" занимает 4 место в Серии А с 14-ю очками после 7 туров чемпионата. В прошлом сезоне команда Маурицио Сарри закончила на 5-м месте.

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В статье: Клаудио Лотито Лацио (Рим) Рома (Рим)
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Источник:
roma.repubblica.it

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