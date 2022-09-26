Связи во власти. Президент Лацио стал сенатором

Президент "Лацио" Клаудио Лотито был избран в сенаторы в одномандатном округе Мализе, сообщает La Repubblica. Итальянский предприниматель был кандидатом от правоцентристов Forza Italia.

В 1983 году сенатором стал президент "Ромы" Дино Виола. Сразу после этого "джаллоросси" выиграли скудетто.

"Лацио" занимает 4 место в Серии А с 14-ю очками после 7 туров чемпионата. В прошлом сезоне команда Маурицио Сарри закончила на 5-м месте.