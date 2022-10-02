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Сладость победы и горечь травм. Эмполи - Милан 1:3. Видео голов и обзор поединка

Италия
(1 голосов)

Команда Пиоли потеряла ключевых игроков перед матчем Лиги чемпионов

Сладость победы и горечь травм. Эмполи - Милан 1:3. Видео голов и обзор поединка

ANSA

Новина українською

Вчера в матче восьмого тура Серии А встретились "Эмполи" и "Милан". Встреча была достаточно динамичной, но еще больше поразило то, как в одном матче миланцы потеряли сразу троих игроков из-за травм.

Сначала на поле вышел Крунич вместо Салемакерса, потом Калулу вместо Калабрии, ну и наконец - Дест заменил Кьера.

Все голы были забиты в конце поединка. Первый мяч Ребича на 79-й минуте не остался без ответа - забил Байрами. Однако, уже в добавленное время "Милан" отличился двумя мячами, которые забили Балло-Туре и Леау.

Эмполи - Милан 1:3

Голы: Байрами, 90+1 - Ребич, 79, Балло-Туре, 90+3, Леау, 90+6

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В статье: Стефано Пиоли Милан Эмполи
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