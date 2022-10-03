Серия А. Удинезе подтверждает победу над Интером - 2:1 на 93-ей минуте в Вероне

Серия А. Восьмой тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Удинезе" 1:2

Голы: Дойг 23 - Бету 70, Бийол 90+3

"Эллас Верона": Монтипо, Хиен, Гюнтер, Чеккерини, Лазович (Депаоли 73), Тамез, Велозу, Верди (Хрустич 73), Дойг (Джурич 84), Анри (Лазанья 84), Пикколи (Каллон 62)

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Бийол, Н. Перес (Эбоссе 58), Перейра, Ловрич (Арслан 67), Уолас, Макенго (Самарджич 58), Удоджи, Деулофеу (Несторовски 81), Саксесс (Бету 58)

Предупреждения: Велозу 31, Анри 77, Джурич 81 - Н. Перес 47, Бекао 74, Перейра 86

Tипичный подводный камень, типичный матч-ловушка для неграндов. После пяти побед подряд, в том числе и 4:0 над "Ромой" и 3:1 над "Интером", "Удинезе" ехал в Верону. В сонный понедельник. К предыдущему тренеру (Габриэле Чоффи). К команде, которая на момент начала матча опустилась в зону вылета, но неудобной, пытающейся бороться. В предыдущем сезоне фриуланцы и вовсе проиграли ей на "Бентегоди" со счетом 0:4, в трех последних таких выездах не забивали.

Доминирование гостей не подвергалось сомнению. По ударам по воротам они выиграли матч со счетом 21:7, по владению мячом - 69:31. Но владеть мячом они вообще-то страшно не любят (начали тур лишь 16-ми в лиге), и сегодня хозяевам удалось перекрывать им каналы для атак, замедлить игру. Удалось и забить первыми - навес, отскок от соперника, точный удар латераля Дойга слета с отскоком от газона.

Далее Монтипо тащил удар Уоласа издали и Перейры с 12-ти метров, Деулофеу, Уолас, Ловрич, Самарджич (стойка) не попадали совсем чуть-чуть. Но в итоге навес вышедшего на замену Самарджича нашел Деулофеу, а тот - вышедшего на замену Бету. И в итоге Самарджич навесил штрафной на голову Бийолу, забившему головой, как и в концовке матча против "Интера".

Волевая драматичная победа команды, которая не желает расставаться с комплиментами и званием сенсации сезона. "Удинезе" с шестью победами подряд, чего не добивался с 2013-го года, и на третьем месте в лиге второй тур подряд. Лучший старт сезона в его истории в Серии А.