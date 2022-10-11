Де Росси возглавил СПАЛ из Серии Б. Это его первый тренерский опыт

СПАЛ объявил о назначении главным тренером Даниеле де Росси. Клуб идет на 14 месте в Серии Б.

Клуб из Серии Б станет первым местом работы 39-летней легенды итальянского футбола в качестве главного тренера. После 8 туров команда набрала 9 очков.

До "СПАЛа" де Росси был членом штаба сборной Италии с марта по август 2021-го.

В 2020-м он закончил игровую карьеру, после полугода игры за "Бока Хуниорс".