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Де Росси возглавил СПАЛ из Серии Б. Это его первый тренерский опыт

Италия
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Вернет в Серию А?

Де Росси возглавил СПАЛ из Серии Б. Это его первый тренерский опыт

Фото: spalferrara.it

Новина українською

СПАЛ объявил о назначении главным тренером Даниеле де Росси. Клуб идет на 14 месте в Серии Б.

Клуб из Серии Б станет первым местом работы 39-летней легенды итальянского футбола в качестве главного тренера. После 8 туров команда набрала 9 очков.

До "СПАЛа" де Росси был членом штаба сборной Италии с марта по август 2021-го.

В 2020-м он закончил игровую карьеру, после полугода игры за "Бока Хуниорс".

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В статье: Даниеле де Росси СПАЛ (Феррара)
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