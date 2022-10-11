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Де Росси возглавил СПАЛ из Серии Б. Это его первый тренерский опыт
Вернет в Серию А?
Фото: spalferrara.it
СПАЛ объявил о назначении главным тренером Даниеле де Росси. Клуб идет на 14 месте в Серии Б.
Клуб из Серии Б станет первым местом работы 39-летней легенды итальянского футбола в качестве главного тренера. После 8 туров команда набрала 9 очков.
До "СПАЛа" де Росси был членом штаба сборной Италии с марта по август 2021-го.
В 2020-м он закончил игровую карьеру, после полугода игры за "Бока Хуниорс".
⚠️ Ferrara, ???????????????????????? ???????? ???????????????????? è qui!— SPAL (@spalferrara) October 11, 2022
????https://t.co/peIxft6rzD#ForzaSPAL #ALLASPAL #DeRossi pic.twitter.com/ym4bca8TuY
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