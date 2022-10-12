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Верона уволила главного тренера через четыре месяца после назначения

Италия
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Клуб проиграл 4 матча подряд в чемпионате

Верона уволила главного тренера через четыре месяца после назначения

Фото: hellasveronafc

Новина українською

Габриэле Чиоффи уволен с должности главного тренера "Вероны", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Вместе с 47-летним итальянцем уволен и его тренерский штаб.

Чиоффи возглавил "Верону" лишь в июле текущего года, подписав контракт с клубом до 2024 года. В минувшем сезоне он работал с "Удинезе". Имя нового наставника пока не объявлено.

После 9-ти туров "Верона" располагается в зоне вылета, занимая 18-е место в чемпионате Италии. Команда одержала лишь одну победу, набрав 5 очков. В следующем матче Серии А клуб примет на своем поле "Милан". Игра состоится 16 октября.

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В статье: Верона
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Источник:
hellasverona.it

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