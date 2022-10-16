Серия А. Тяжелая победа Наполи с камбеком, легкая - Интера, 0:0 Лацио и Удинезе

Серия А. Десятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Салернитана" 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес 14, Барелла 58

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, Ачерби, Думфриз (Белланова 89), Барелла, Чалханоглу (Дармиан 89), Мхитарян (Асллани 72), Димарко (Гозенс 63), Джеко (Корреа 72), Лаутаро Мартинес

"Салернитана": Сепе, Дьомбер, Данилюк, Пирола (Бронн 81), Кандрева, Кулибали, Кастанос (Валенсия 60), Вильена (Бохинен 75), Мадзокки (Самбия 81), Пьонтек (Бонаццоли 60), Диа



Предупреждениe: Данилюк 17

В этом матче был важен лишь результат. Если бы "Интер" не победил - припомнили бы, что в первых восьми турах лиги проиграл четырежды, в том числе дома всего два тура назад. Начали бы говорить, что есть два "Интера" - Серии А и Лиги Чемпионов. Ну а любая победа записывалась стопроцентно в плюс. Слабую игру можно было списать на эмоциональную и физическую усталость после триллера в Барселоне. Тем более, что играл почти тот же состав, кроме Бастони.

"Нерадзурри" даже перевыполнили план. Отыграли не блестяще, далеко от предела возможностей, кое-что позволяли сопернику. Но никакого ощущения возможной потери очков не возникало, контроль чувствовался. С голом Бареллы, впервые в каденции в этом клубе забившим во втором матче подряд, счет по ударам по воротам стал 12:4, по владению мячом преимущество также было более чем солидным. Более чем солидное выступление. Пожалуй, даже лучшее в лиге со второго тура.

Разумеется, очень помог ранний гол. Неожиданный удар Лаутаро Мартинеса из-за пределов штрафной с отскоком от газона удивил Сепе. Аргентинец также забил во втором матче подряд после того, как не забивал с 30-го августа вообще. Затем "Интер" несколько заснул. Диа не попал с острого угла. Затем проснулся, и Сепе тащил удары головой Шкриньяра и Лаутаро, причем последний - в упор. После чего Пьонтек повторил голевой удар, вот только Онана сыграл гораздо лучше, чем Сепе.

Второй тайм обе команды начали ударами головой. Причем Диа бил опаснее. Онана вытащил из-под перекладины. Но забили вновь хозяева. Длинный пас Чалханоглу нашел Бареллу, тот технично принял, убрал защитника и покатил в ближний угол.

В предыдущем сезоне "Интер" дважды победил "Салернитану" со счетом 5:0. Но и этому 2:0 имеет право быть полностью рад. Симоне Индзаги требовал играть организованно и относиться к игре со скромностью. Так и получилось. Потому в итоге вице-чемпион подтвердил успехи против "Барселоны" и победу над "Сассуоло", вышел из кризиса и не позволяет другим убегать. Пусть и все еще седьмой.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Удинезе" 0:0

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Марушич, Весино, Катальди (Луис Альберто 66), С.Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Канчелльери 88), Иммобиле (Педро 30), Дзакканьи

"Удинезе": Сильвестри, Бекао (Эбоссе 63), Н. Перес, Бийол, Перейра, Уолас, Макенго (Арслан 70), Самарджич (Ловрич 63), Удоджи (Эхизибе 83), Бету (Саксесс 63), Деулофеу

Предупреждения: С. Милинкович 74 - Бекао 7, Н. Перес 54, Ловрич 79

Матч "Лацио" - "Удинезе" обещал стать одним из ярчайших в нынешнем сезоне. Да даже предыдущий в Риме в сезоне 2021/22 завершился со счетом 4:4, а тогда обе команды еще не выглядели так сильно. У фриуланцев и вовсе был другой тренер. Сейчас же они подошли к встрече после 14-ти забитых в пяти, после шести побед и ничьей в семи последних. Римляне подошли после четырех побед в лиге подряд с общей разницей мячей 14:0. Ожидалась феерия.

В итоге же получилось нечто странное. Скорости и желание присутствовали, команды пытались опасно атаковать, создавали опасные моменты. Вратари и каркас ворот работали. Вместе с тем, это был один из тех матчей, в котором, казалось, могут играть и десять часов подряд и не забить. "Лацио" владел мячом больше, вроде бы доминировал, но "Удинезе" атаковал опаснее, выиграл по ударам по воротам со счетом 12:7. Так что ничья закономерна. Но не 0:0 же!

Начался матч комбинацией гостей, которую с линии штрафной завершал Самарджич. Перекладина отбила. Вторую четверть матча лучше уже начал "Лацио". Андерсон прорвался на угол вратарской, и его удар Сильвестри отбил ногой, затем Милинкович-Савич головой в упор пробил во вратаря. В ответ Удоджи в упор головой и Деулофеу крученым ударом не попадали. В концовке матча Деулофеу с острого угла попал в перекладину, а Проведель отбил удар Перейры низом.

В принципе, для "Удинезе" гостевая ничья - хороший результат. Для "Лацио" после тяжелого матча Лиги Европы в четверг (второй тайм вдесятером) и без Чиро Иммобиле, получившего травму и замененного на 30-ой минуте, 0:0 - также отнюдь не трагедия. На данный момент обе до сих пор делят третье место по очкам. Но по итогам тура "Милан" и "Рома" могут их обойти.

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Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Кремонезе" 2:2

Голы: Нзола 19, Холм 22 - Дессерс 2, Пикель 52

Виктор Коваленко не попал в заявку "Специи" из-за повреждения. Пока что неясно, насколько оно серьезно и сколько украинец пропустит. Его команда на 15-ом месте.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Болонья" 3:2

Голы: Жезус 45, Лосано 49, Осимхен 69 - Зиркзее 41, Барроу 51

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким, Руи (Оливера 76), Ндомбеле (Элмас 71), Лоботка (Демме 82), Зелински, Политано (Лосано 46), Распадори (Осимхен 46), Кварацхелия

"Болонья": Скорупски, Пош (Ликояннис 77), Бонифаци, Лукуми, Камбиазо (Де Сильвестри 89), Медель (Моро 71), Домингес, Барроу, Фергюсон, Айбишер (Сансоне 77), Зиркзее



Предупреждения: Домингес 21, Скорупски 59