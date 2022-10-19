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Вооруженные люди ограбили дом защитника Милана, когда там была его девушка и 6-месячный сын

Италия
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Девушку заставили открывать сейф

Вооруженные люди ограбили дом защитника Милана, когда там была его девушка и 6-месячный сын

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

Дом защитника "Милана" Тео Эрнандеса ограбили, сообщает La Gazzetta dello Sport. Вооруженные люди заставили его девушку Зои Кристофоли открыть сейф.

Во время нападения дома также был 6-месячный сын Тео.

Бандиты забрали из сейфа ценные вещи. Ущерб оценивается в несколько тысяч евро.

Началось расследование. Следствие опирается на записи камер и показания девушки Тео Эрнандеса.

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В статье: Милан Тео Эрнандес
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Источник:
gazzetta.it

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