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Серия А. Дебютная победа Деяна Станковича как тренера в лиге, и очень важная

Италия
(1 голосов)

Результаты матчей понедельника

Серия А. Дебютная победа Деяна Станковича как тренера в лиге, и очень важная

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 11-й тур

Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Сампдория" 0:1

Гол: О. Колли 78

Нереализованный пенальти: Дессерс 7 (К, вратарь)

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В статье: Серия А Сампдория (Генуя) Кремонезе (Италия)
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