Италия
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Серия А. Дебютная победа Деяна Станковича как тренера в лиге, и очень важная
Результаты матчей понедельника
Серия А. 11-й тур
Кремона. "Джованни Дзини"
"Кремонезе" - "Сампдория" 0:1
Гол: О. Колли 78
Нереализованный пенальти: Дессерс 7 (К, вратарь)
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