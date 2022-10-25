О пользе отдыха. Итоги 11-го тура Серии А

Рома - Наполи 0:1

Фиорентина - Интер 3:4

Милан - Монца 4:1

Аталанта - Лацио 0:2

Ювентус - Эмполи 4:0

Удинезе - Торино 1:2

Салернитана - Специя 1:0

Болонья - Лечче 2:0

Кремонезе - Сампдория 0:1

Сассуоло - Эллас Верона 2:1

Впервые с августа игроки участников Еврокубков от Италии посреди недели отдыхали. Их команды не играли в эти дни, их самих не вызывали в сборные. Значит, можно было ожидать от них гораздо более свежей и яркой игры в конце недели. В принципе, в матчах против других они и выступили сильнее, чем обычно. В двух очных встречах между участниками Еврокубков также победили обычно более уставшие, участники Лиги Чемпионов.

"Рома" - "Наполи"

В центральном матче тура обе команды должны были продемонстрировать свежесть, дивиденды от отдыха. Тем более, что впервые после четырёх лет оба участника Солнечного дерби борются за высокие места, оба сильны. Можно было ожидать яркий матч. С другой стороны, репутация, уровень опасности "Наполи" для всей Европы сейчас гораздо выше. И нужно было ожидать, что Жозе Моуриньо постарается прежде всего перекрыть ему кислород. Вот мы и получили битву, а не футбол.

В первом тайме "Рома" перекрывала соперника очень хорошо. Лучше всех в этом сезоне. Причем не "автобусом", а держа игру в центре поля. По её воротам не пробивали до 26-ой минуты. Моуриньо понравилось и начало второго тайма. Но затем он сильно опоздал с заменами (три сразу лишь после пропущенного), а Лучано Спаллетти как раз преуспел с ними. Да даже с их задержками. Он все держал и держал Осимхена на поле, пока тот не забил классным ударом с невозможного угла.

Моуриньо говорил о судействе, об усталости своих игроков после 60-ой минуты, о травмах. Обвинял игрока соперников Лосано в симуляции. Короче, выдал свою привычную пачку оправданий. Из более интересных слов отмечу о достаточности такой игры для того, чтобы не проиграть матч, о несправедливости результата. Возможно, он прав. Но когда ты опаздываешь с заменами, закрываешься против атакующей команды и не наносишь ни одного удара в створ ворот - жди поражения.

Спаллетти же говорил о матче с ловушками, о тяжёлой не всегда точной игре, хвалил "Рому". И ещё больше хвалил своих игроков за то, что не позволили ей контратаковать и в итоге сами нашли свой гол.

Без ударов в створ "Рома" в лиге осталась впервые с декабря 2015-го. Кстати, тогда также играла против "Наполи". Также она не переигрывает этого соперника в восьмом матче из последних девяти, не переигрывает дома любого из Топ-4 на момент матча в 13-й раз подряд. Вновь проблемы против грандов. А "Наполи" с 11-ой победой подряд во всех турнирах, то есть рекордом клуба. Он уже победил в гостях и "Лацио", и "Милан", и "Рому". Победы, достойные чемпиона.

"Аталанта" - "Лацио"

Для "Лацио" перерыв точно имел большое значение. Маурицио Сарри всегда жалуется на усталость после Еврокубков, говорил неделю назад, что не может быть ничего тяжелее, чем играть против "Удинезе" третий матч за шесть дней. Там завершилось 0:0, но в Бергамо "орлы" приехали явно отдохнувшими, к тому же, не нашли соперника, играющего в стиле "Удинезе", с высоким прессингом. "Богиня" уже так не играет. Ещё и ранний гол помог установить контроль над игрой.

В Сарризм нынешний "Лацио" не играет. Разве что отлично умеет выходить из-под прессинга. А ещё он мощный, собранный, контратакующий. И идеальный в обороне. С разницей мячей 16:0 (лучшая серия без пропущенных за 24 года) и 16-ю очками в последних шести турах. В Бергамо выиграл почти все единоборства и практически затоптал соперника. Плюс нашёл два гола без Чиро Иммобиле. Сарри заявлял, что игра без него будет экзаменом на взрослость команды. Экзамен блестяще сдан.

"Аталанта"? Она начала беспокоить уже в предыдущих турах. В девятом упустила 2:0, в десятом впервые в сезоне пропустила первой (хотя в итоге выиграла). Но такого никто не ожидал. Полное поражение в борьбе и тактике, полное неумение играть, уступая в счёте. Похоже на второй круг предыдущего сезона, когда просто не хотела играть в футбол. На второе место в этом сезоне она вышла благодаря обороне. В последних трех матчах оборона пропустила пять мячей.

Джан Пьеро Гасперини был просто вынужден признать полное поражение в агрессии, в отборах мяча, в единоборства, признал "абсолютное доминирование соперника" и заявил, что такого сильного его команда в этом сезоне ещё не встречала. А ведь она играла с "Миланом" и "Ромой".

Руслан Малиновский за предыдущие сорок дней отыграл за "Аталанту" 43 минуты. В 11-ом туре - 45. Во втором тайме с ним на поле команда выглядела чуть живее, хотя бы связывала передачи. Что отмечал и Гасперини. Руслан сильно пытался помочь в центре поля, в выходе из-под прессинга, в распасовке, в отборе. Фолил, зарабатывал фолы. Однако в итоге касался мяча 29 раз - мало и по сравнению с партнёрами по команде. И очень далеко от ворот соперника.

Большинство изданий поставили ему "5", и в этом неправы. Он все же пытался что-либо изменить, терял мячи редко. "5.5" от Евроспорта и Il Giorno ближе к истине. А Sky Italia даже поставил "6".

"Фиорентина" - "Интер"

"Фиорентина" и "Интер" также сильно страдали от загруженности. А здесь раскрепостились, назабивали и играли до последних секунд. "Фиалки" после пяти голов в девяти турах забили три в одном, "змеи" впервые в сезоне забили четыре мяча в одном матче. На самом деле игра вовсе не была такой уж яркой, со всего 18-ю ударами по воротам. Но 11 из них попали в створ, семь стали голами. Ну и драматизм вернул нас к легендарным прошлым матчам между командами.

Флорентийцы почти реабилитировались за ужасную игру в лиге, одну победу в предыдущих девяти турах, 0:4 в предыдущем домашнем матче. Отыгрались с раннего 0:2, затем на 90-ой минуте отыгрались с 2:3. Их подвели клоунская оборона с детскими ошибками и судейство. Миланцы же уступили по владению мячом и ударам по воротам, но проявили характер, нашли гол на последних секундах. Лаутаро Мартинес и Барелла, лидеры команды, забили уже в третьем матче во всех турнирах подряд.

Симоне Индзаги говорит об отличной игре лишь в первые 35 минут, зато о "не исчезавшей вере в победу" и "сигнале для всей лиги".

"Интер" после трех побед в лиге подряд может заявлять о выходе из кризиса. Хотя по такой игре вопросов много. И главный даже не к нему. А к судейству. Жестокий въезд Димарко в колено соперника Паоло Валери увидел лишь на видео. Пенальти назначил, но даже не показал жёлтую карточку. Хотя там должна была быть красная. Победный гол гостей был забит, возможно, после фола в атаке. А их третий гол - после того, как вратарь хозяев достал мяч и лишь затем - ногу Лаутаро.

Валери не будет судить в следующем туре.

"Милан" и "Ювентус"

"Милан" изнемогает под тяжестью травм и календаря, в Лиге Чемпионов проиграл вчистую два матча подряд, в лиге в гостях еле выгрызает победы в концовке, дома проиграл важнейший матч "Наполи". Но все же на "Сан Сиро" он чувствует себя получше, чем вне его, а дополнительные дни отдыха оказали огромную помощь. Тем более, что "Монца" в середине недели как раз играла, тяжёлый матч в Удине в Кубке. Выиграла его, но отдала все силы.

Первая игра Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани против "Милана" после ухода из него не сложилась. Чемпиону даже не понадобились особые усилия и лидеры команды (Леау, Жиру, Тонали отдохнули). Он проиграл и по ударам по воротам, и по владению мячом, играл лениво. Но нажимал на нужные кнопки в нужный момент. Секретные кнопки, вроде дубля Диаса, в том числе после классного прохода через полполя, ассиста вратаря Татарушану, первого гола Ориги за клуб.

Стефано Пиоли признал сложность победы и недостаточно хороший контроль игры, особенно во втором тайме. Тем не менее, остался доволен результатом. 18 очков в семи последних турах - чемпион идет медленно, но неуклонно.

"Ювентусу" о стабильности результатов говорить рано. Как и об игре. С другой стороны, в последних шести матчах во всех турнирах он добыл четыре победы - в два раза больше, чем в девяти до этого. В последних четырёх турах лиги побеждал трижды. После отдыха "бьянконери" прорвало, и они добыли первую победу с разницей в четыре мяча с января 2021-го. Впервые с марта победили в двух домашних матчах лиги подряд. Не проиграли дома в лиге в девятом матче подряд.

Год назад "Юве" дома проиграл "Эмполи", и Джорджо Кьеллини говорил Массимилиано Аллегри "это не команда". Но тогда не было ни раннего гола, ещё и Мойзе Кена, ни дубля Рабио, ни двух голов с угловых. Как всегда, он не владел мячом - 43 процента. Но на этот раз не помешало.

Corriere Dello Sport назвал игру "ещё одним шагом к нормальности", Tuttosport заявил, что "Аллегри медленно находит свой "Ювентус". Сам же тренер говорил о непростом первом часе игры, когда счет мог и сравняться, а также о хорошей физической форме своей команды, опираясь на два гола в концовке.

Другие

Важные победы одержали "Болонья", "Салернитана" и "Торино". Для "россоблу", скатившихся почти в зону вылета, это вторая в сезоне и первая в лиге в пятом матче с Тьяго Моттой. Для "гранатовых" из Салерно, чуть не уволивших тренера, вторая домашняя подряд, уведшая их повыше. А "Торо" победил после одного очка в пяти матчах, сразу после поражения в дерби. Ещё и в гостях сенсацию лиги. Иван Юрич благодарил вратаря Ваню Милинковича-Савича и голод всех игроков.

Соответственно, горе побежденным. "Лечче" играет симпатично против грандов, но и там добывает мало, а против команд слабее не тянет. "Специя" с нулём очков и нулём забитых мячей в шести гостевых матчах в этом сезоне. На одном родном стадионе выехать будет тяжело. А "Удинезе" проиграл первый матч за десять туров, но второй за четыре дня. И оба дома. После "Монцы" в Кубке и этого 1:2 он должен доказывать, что полночь для Золушки из Фриули ещё не наступила.

Горе и "Кремонезе". Он играет симпатично. Но постоянно недоигрывает, особенно в концовке. Не реализует. Дома "Сампдорию", стоявшую еще ниже, чем он (последней), он переиграл по ударам по воротам со счетом 21:8. Но не реализовал пенальти в дебюте и еще несколько моментов далее, а пропустил на 78-ой минуте. А для "Дории" эта победа, первая в сезоне, важнее, чем для любой другой в лиге. Деян Станкович с четырьмя очками в трех первых матчах в каденции.

"Вероне" также горе. Она также играет неплохо. Четыре ее последних матча завершились с плотным счетом 2:1. Вот только все четыре, да и вообще шесть последних - поражениями. Назначение Сальваторе Боккетти пока что не изменило ровно ничего. С ним проиграли "Милану" и "Сассуоло", играя весьма прилично. Худшее ее начало в истории выступлений в Серии А. "Нероверди" же сбросили свое ужасное начало приличными 1:2 от "Аталанты" и "Интера" и тремя победами.

Лучший игрок тура - Лаутаро Мартинес ("Интер"). Два гола, ассист и заработанный пенальти

Прорыв тура - "Ювентус". 4:0 после таких страданий в предыдущих матчах?!

Разочарование тура - Паоло Валери. Возможно, лишь одна большая ошибка из трех (с красной Димарко), но плохое судейство в целом

Лучший вратарь тура - Ваня Милинкович-Савич ("Торино"). Остановил "Удинезе"

Лучший тренер тура - Маурицио Сарри ("Лацио"). Смел с поля "Аталанту"

Фото - ANSA