  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Вице-президент Ювентуса: Мы полностью доверяем Аллегри
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент Ювентуса: Мы полностью доверяем Аллегри

Италия
(1 голосов)

Туринцы идут восьмыми в Серии А

Вице-президент Ювентуса: Мы полностью доверяем Аллегри

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал информацию о том, что руководство клуба намерено заменить действующего тренера команды Массимилиано Аллегри на коуча "Тоттенхэма" Антонио Конте:

"Конте в "Ювентусе"? Мы не изменяли нашей позиции: мы полностью доверяем Аллегри, также как и игроки. Это нормально, быть окруженными слухами о других тренерах, когда результаты неудовлетворительны".

На данный момент "Ювентус" идет восьмым в таблице Серии А, отставая от команды-лидера, "Наполи", более чем на десять очков. Помимо этого, клуб также уже гарантированно не выходит в плей-офф Лиги Чемпионов, пропустив вперед "Бенфику".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Павел Недвед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде