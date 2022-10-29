Вице-президент Ювентуса: Мы полностью доверяем Аллегри

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал информацию о том, что руководство клуба намерено заменить действующего тренера команды Массимилиано Аллегри на коуча "Тоттенхэма" Антонио Конте:

"Конте в "Ювентусе"? Мы не изменяли нашей позиции: мы полностью доверяем Аллегри, также как и игроки. Это нормально, быть окруженными слухами о других тренерах, когда результаты неудовлетворительны".

На данный момент "Ювентус" идет восьмым в таблице Серии А, отставая от команды-лидера, "Наполи", более чем на десять очков. Помимо этого, клуб также уже гарантированно не выходит в плей-офф Лиги Чемпионов, пропустив вперед "Бенфику".