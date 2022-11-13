Серия А. Кто на этот раз предатель? Белотти? Рома не побеждает Торино

Серия А. 15-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Торино" 1:1

Голы: Матич 90+4 - Линетти 55

Нереализованный пенальти: Белотти 90+2 (стойка)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте (Дибала 70), Камара (Матич 54), Залевски (Тахирович 70), Вольпато (Эль-Шаарави 46), Дзаньоло, Абрахам (Белотти 70)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Зима, Буонджорно (Родригес 52), Лазаро, Линетти, Риччи, Войвода (Синго 30), Миранчук (Радоньич 80), Влашич, Санабрия (Адопо 80)

Предупреждения: Камара 53, Дибала 86, Тахирович 89 - Буонджорно 48, Лазаро 90+4

У "Ромы" при почти любом тренере и у всех последних команд Жозе Моуриньо на какой-то стадии сезона начинается период ипохондрии, лихорадки, нервозности, потери самоконтроля. Тогда они начинают терять результаты один за другим, теряют высоту в лиге. "Рома" страдает уже седьмой матч лиги подряд, мучается, не играет в футбол. Три из них как-то удалось выиграть, но три последних, включая "Торино", четыре из пяти последних, включая "быков" - нет.

В неспособности победить "Сассуоло" (1:1) Моуриньо прямо обвинил одного из игроков, назвав его "предателем "Ромы" и заявив, что должен будет искать себе новую команду в январе. Имени игрока не назвал, но СМИ быстро разузнали, что речь o Рике Карсдорпе. Сегодня голландца не было в заявке, но результат тот же. Кого сегодня объявят предателем? Андреа Белотти, не реализовавшего пенальти против предыдущей команды на 92-ой минуте?

Игра была вязкой, медленной, насыщенной единоборствами. Всплески наблюдались, но удары во время этих всплесков не были опасными. Пенальти в пользу "Ромы" был отменен, когда ВАР заметил, что мяч именно срикошетил в руку Риччи. Счет открыл Линетти, замкнув головой навес Синго. Первый гол Кароля в лиге за два года. Далее "Рома" уже пыталась давить, выпрашивала пенальти за рикошеты в руки. Милинкович-Савич четко отбивал удары Дибалы и Эль-Шаарави.

Настоящая драма началась в добавленное время. Уже после удаления Моуриньо за лишние слова в адрес арбитра. Дибала, вернувшийся после травмы, прорвался в штрафную и получил по ноге от Джиджи. Получил сильно и не мог исполнить пенальти. К "точке" подошел перешедший как раз из "Торино" Белотти... и пробил в стойку. Вскоре Дибала ударом издали чуть не сломал перекладину, а Матич на добивании издали чуть не порвал сетку. Но этого хватило лишь для ничьей.

"Рома" уйдет на перерыв на седьмом месте. "Торино", уже в который раз упустивший результат в самой концовке, будет девятым или десятым.

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Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Салернитана" 3:0

Голы: Аугусто 24, Мота 35, Пессина 75 (пен.)

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Специя" 1:2

Голы: Верди 30 - Нзола 53, 69

Остальная лига убегает от троих аутсайдеров. Задержались немного "Монца" и "Специя", но и они сегодня доказали, что гораздо сильнее "Кремонезе", "Сампдории" и "Вероны" по набору очков. У "Специи" даже получились прорывы - первая победа после семи матчей, первые очки в гостях в сезоне. И сразу же такой важный результат. Еще и камбеком. "Верона" же с десятым поражением подряд. Причем шестым из них - с разницей в один мяч. Она всегда борется, но всегда чего-то не хватает.

"Монца" набрала 16 очков и опережает 18-ое место на девять, а 20-ое, то есть "Верону" - на 11. У "Специи" 13 очков.