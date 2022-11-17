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Интер стремится продлить контракт с основным защитником
Миланский клуб предлагает словацкому защитнику статус капитана
Фото: Мілан Шкріньяр
"Интер" продолжает переговоры с защитником Миланом Шкриньяром о пролонгации контракта.
Миланский клуб предложил 27-летнему словаку долгосрочное соглашение, а также статус капитана. Об этом сообщает Фабрицио Романо. Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта заявил, что оптимистично настроен по поводу того, что Шкриньяр продлит контракт.
Напомним, что контракт словака с "Интером" заканчивается в июне 2022 года.
Шкриньяр стал игроком "Интера" летом 2017 года. В этом сезоне словак сыграл за 21 матч.
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