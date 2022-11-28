 Источник: Аньелли и Недвед подадут в отставку ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Источник: Аньелли и Недвед подадут в отставку
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Аньелли и Недвед подадут в отставку

Италия
Обновлено
(1 голосов)

12 лет в клубе

Источник: Аньелли и Недвед подадут в отставку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правление "Ювентуса" подаст в отставку вместе с Андреа Аньелли и Павлом Недведом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Это конец эры Андреа Аньелли на посту президента Юве", – написал журналист.

В ближайшие месяцы будет решен вопрос с новой структурой правления в клубе.

Андреа Аньелли возглавляет совет директоров и является президентом клуба с 2010-го года. При нем клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов, 9 раз выиграл Серию А, 5 раз Кубок Италии и 5 раз Суперкубок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде