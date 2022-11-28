Источник: Аньелли и Недвед подадут в отставку

Правление "Ювентуса" подаст в отставку вместе с Андреа Аньелли и Павлом Недведом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Это конец эры Андреа Аньелли на посту президента Юве", – написал журналист.

В ближайшие месяцы будет решен вопрос с новой структурой правления в клубе.

Андреа Аньелли возглавляет совет директоров и является президентом клуба с 2010-го года. При нем клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов, 9 раз выиграл Серию А, 5 раз Кубок Италии и 5 раз Суперкубок.