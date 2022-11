Источник: Аньелли и Недвед подадут в отставку

Правление "Ювентуса" подаст в отставку вместе с Андреа Аньелли и Павлом Недведом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В ближайшие месяцы будет решен вопрос с новой структурой правления в клубе.

Андреа Аньелли возглавляет совет директоров и является президентом клуба с 2010-го года. При нем клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов, 9 раз выиграл Серию А, 5 раз Кубок Италии и 5 раз Суперкубок.

Juventus board have decided to resign, including president Andrea Agnelli and vice president Pavel Nedved. It’s the end of Andrea Agnelli’s era as Juve president. ????⚪️⚫️ #Juventus



There will be new board and new club structure to be decided in the next months. pic.twitter.com/5QemEMkicH