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Источник: Аньелли и Недвед подадут в отставку
12 лет в клубе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правление "Ювентуса" подаст в отставку вместе с Андреа Аньелли и Павлом Недведом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Это конец эры Андреа Аньелли на посту президента Юве", – написал журналист.
В ближайшие месяцы будет решен вопрос с новой структурой правления в клубе.
Андреа Аньелли возглавляет совет директоров и является президентом клуба с 2010-го года. При нем клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов, 9 раз выиграл Серию А, 5 раз Кубок Италии и 5 раз Суперкубок.
Juventus board have decided to resign, including president Andrea Agnelli and vice president Pavel Nedved. It’s the end of Andrea Agnelli’s era as Juve president. ????⚪️⚫️ #Juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022
There will be new board and new club structure to be decided in the next months. pic.twitter.com/5QemEMkicH
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