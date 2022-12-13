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Ибрагимович о скандале Роналду с МЮ: Никогда не узнаем, что там было на самом деле. Все беспокоятся об имидже
Швед должен знать, что происходит внутри у "манкунианцев"
Фото: twitter.com/Ibra_official
Златан Ибрагимович в интервью высказался об уходе Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Он считает, что каждая из сторон печется об имидже и поэтому правду никто не узнает.
"В таких случаях мы никогда не узнаем, что там было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать для самозащиты. Тренер тоже говорит что-то для самозащиты. А потом и клуб что-то говорит.
Со мной было бы не так, я бы сказал вам, что произошло на самом деле. Но все мы разные.
Все беспокоятся о своем имидже. На мой взгляд, лучший имидж создается тогда, когда ты остаешься собой.
А всей правды мы никогда не узнаем", – сказал Ибра.
Златан Ибрагимович выступал за "МЮ" c лета 2016-го по март 2018-го.
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