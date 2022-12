Ушел из жизни бывший тренер Милана Синиша Михайлович

Синиша Михайлович ушел из жизни на 53-м году жизни. Сербский специалист с 2019-го боролся с лейкемией.

Бывший главный тренер "Милана" до последнего боролся с ужасной болезнью. Он работал вплоть до сентября 2022-го, когда покинул "Болонью".

В последнее время сообщали об ухудшении его состояния.

После того как болезнь диагностировали, он проешл три курса химиотерапии, а также пересадку костного мозга.

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.



“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.



Fighter, great man. Shocking news.



RIP ????????????️ pic.twitter.com/V84McAeeMO