Ушел из жизни бывший тренер Милана Синиша Михайлович

Синиша Михайлович ушел из жизни на 53-м году жизни. Сербский специалист с 2019-го боролся с лейкемией.

Бывший главный тренер "Милана" до последнего боролся с ужасной болезнью. Он работал вплоть до сентября 2022-го, когда покинул "Болонью".

"Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, раздув грудь, глядя ей в глаза, как всегда", – сказал он, когда ему диагностировали рак крови.

В последнее время сообщали об ухудшении его состояния.

После того как болезнь диагностировали, он проешл три курса химиотерапии, а также пересадку костного мозга.