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Ушел из жизни бывший тренер Милана Синиша Михайлович

Италия
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(1 голосов)

С 2019-го боролся с лейкемией

Ушел из жизни бывший тренер Милана Синиша Михайлович

Фото: The Sun

Новина українською

Синиша Михайлович ушел из жизни на 53-м году жизни. Сербский специалист с 2019-го боролся с лейкемией.

Бывший главный тренер "Милана" до последнего боролся с ужасной болезнью. Он работал вплоть до сентября 2022-го, когда покинул "Болонью".

"Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, раздув грудь, глядя ей в глаза, как всегда", – сказал он, когда ему диагностировали рак крови.

В последнее время сообщали об ухудшении его состояния.

После того как болезнь диагностировали, он проешл три курса химиотерапии, а также пересадку костного мозга.

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В статье: Синиша Михайлович Милан
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Комментарии (4)
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wardadamor (fhfdhd)
16.12.2022 в 16:54
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----->> min.lc/pisy
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+1
0
Шурик_ОК (Київ)
16.12.2022 в 16:58
Заберіть із сайту це чмо замкадне та його деффок разом.
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+1
0
aleks68
16.12.2022 в 17:02
озабоченный дорогу знаешь?вслед за крейсером москва.уё....й с сайта гнида
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0
-1
жaжa_thе_bеst (Харьков)
16.12.2022 в 17:06
Если подарки то и мужик згодицца.
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
16.12.2022 в 16:43
Rip
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+1
0

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