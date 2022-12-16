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Ушел из жизни бывший тренер Милана Синиша Михайлович
С 2019-го боролся с лейкемией
Фото: The Sun
Синиша Михайлович ушел из жизни на 53-м году жизни. Сербский специалист с 2019-го боролся с лейкемией.
Бывший главный тренер "Милана" до последнего боролся с ужасной болезнью. Он работал вплоть до сентября 2022-го, когда покинул "Болонью".
"Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, раздув грудь, глядя ей в глаза, как всегда", – сказал он, когда ему диагностировали рак крови.
В последнее время сообщали об ухудшении его состояния.
После того как болезнь диагностировали, он проешл три курса химиотерапии, а также пересадку костного мозга.
Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022
“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.
Fighter, great man. Shocking news.
RIP ????????????️ pic.twitter.com/V84McAeeMO
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