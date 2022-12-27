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Запасной вариант для Милана. Чемпион Италии следит за одним из лидеров Ромы
На случай продажи своего лидера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Милана" Рафаэль Леау в прошлом сезоне привел "россонери" к чемпионскому титулу. Уже сейчас за ним выстроена огромная очередь.
По данным La Gazzetta dello Sport, уже сейчас руководство "Милана" ищет потенциального сменщика для португальца. Одна из главных целей - игрок "Ромы" Николо Дзаньоло.
Его контракт с римлянами действителен до лета 2024-го, а потому уже через полгода его можно будет подписать со скидкой. Также "Милан" следит за Зиешем, Асенсио и Окафором.
La Gazzetta sul Milan: "Leao, è sempre stallo. Nel casting dei campioni spunta anche Zaniolo" https://t.co/qZkD7hkmLU— MilanNews.it (@MilanNewsit) December 27, 2022
В текущем сезоне Дзаньоло в сумме провел 14 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи
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