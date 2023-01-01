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Лукаку хочет остаться в Интере и не возвращаться в Челси

Италия
(1 голосов)

Ромела счастлив в Милане

Лукаку хочет остаться в Интере и не возвращаться в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку хочет остаться в итальянском клубе и не возвращаться в лондонский "Челси". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

"Я хочу остаться в Интере надолго. С этого года мой сын также играет за молодежную команду "нерадзурри". Поэтому будет прекрасно остаться в Милане. Мы будем говорить с "Челси" в конце сезона, чтобы попытаться найти решение", - заявил бельгиец.

Напомним, права на 29-летнего нападающего принадлежат "пенсионерам", а этот сезон Ромелу проводит в "Интере" на правах аренды.

В этом сезоне на клубном уровне Лукаку провел 6 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
Twitter Nico Schira

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