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Лукаку хочет остаться в Интере и не возвращаться в Челси
Ромела счастлив в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine
Форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку хочет остаться в итальянском клубе и не возвращаться в лондонский "Челси". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
"Я хочу остаться в Интере надолго. С этого года мой сын также играет за молодежную команду "нерадзурри". Поэтому будет прекрасно остаться в Милане. Мы будем говорить с "Челси" в конце сезона, чтобы попытаться найти решение", - заявил бельгиец.
Напомним, права на 29-летнего нападающего принадлежат "пенсионерам", а этот сезон Ромелу проводит в "Интере" на правах аренды.
В этом сезоне на клубном уровне Лукаку провел 6 матчей и забил 2 гола.
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