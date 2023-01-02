Удинезе за 6 млн евро подписал бразильского вингера, которым интересовался Шахтер

Левый вингер бразильского "Флуминенсе" Матеус Мартинс, которым летом 2021 года интересовался донецкий " Шахтер ", подписал контракт с итальянским "Удинезе".

Покупка талантливого 19-летнего полузащитника обошлась итальянцам в шесть миллионов евро. Также "Флуминенсе" получит 20% от следующей продажи футболиста.

В нынешнем сезоне в Серии А Мартинса болельщики "Удинезе" не увидят – игрок отправится на полгода в аренду в английский "Уотфорд", которым, как и итальянским клубом, владеет семья Поццо.

Отметим, что летом 2021 года "Шахтер" предлагал за вингера семь миллионов евро, но "Флуминенсе" отказался продавать Мартинса.

В нынешнем сезоне за "Флуминенсе" во всех утрнирах игрок провел 57 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.