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Удинезе за 6 млн евро подписал бразильского вингера, которым интересовался Шахтер
Матеус Мартинс сразу же отправился в аренду в Уотфорд
Майлсон Сантана/FFC
Левый вингер бразильского "Флуминенсе" Матеус Мартинс, которым летом 2021 года интересовался донецкий "
Покупка талантливого 19-летнего полузащитника обошлась итальянцам в шесть миллионов евро. Также "Флуминенсе" получит 20% от следующей продажи футболиста.
В нынешнем сезоне в Серии А Мартинса болельщики "Удинезе" не увидят – игрок отправится на полгода в аренду в английский "Уотфорд", которым, как и итальянским клубом, владеет семья Поццо.
Отметим, что летом 2021 года "Шахтер" предлагал за вингера семь миллионов евро, но "Флуминенсе" отказался продавать Мартинса.
В нынешнем сезоне за "Флуминенсе" во всех утрнирах игрок провел 57 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.
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