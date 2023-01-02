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Интер потерял ключевого полузащитника перед матчем с Наполи

Италия
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Интер потерял ключевого полузащитника перед матчем с Наполи

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович получил повреждение камбаловидной мышци, сообщает клубный сайт. 4-го января у "неррадзурри" матч с "Наполи".

Обследование выявило у футболиста легкое растяжение мышци. В ближайшие дни клуб сообщит детали о состоянии футболиста.

Матч пройдет 4-го января в 21:45.

"Интер" идет на 5-м месте с 30-ю очками после 15-ти туров. У "Наполи" 41 очко и 1-е место в Серии А.

Напомним, что Марсело провел в основе Хорватии чемпионат мира в Катаре. 17-го декабря "шашечные" играли в матче за 3-е место.

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В статье: Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Марсело Брозович
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Источник:
inter.it

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