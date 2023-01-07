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Серия А. Фиорентина побеждает впервые в 2023-ем году

Италия
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Падение "Сассуоло" продолжается

Серия А. Фиорентина побеждает впервые в 2023-ем году

Forbes

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 17-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Сапонара 48, Н. Гонсалес 90+1 (пен.) - Берарди 57 (пен.)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Венути (Додо 54), Миленкович, Игор, Бираги (Терзич 76), Бьянко (Кастровилли 46), Данкан (Н. Гонсалес 72), Иконе, Бонавентура, Куаме, Кабрал (Сапонара 46)

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Руан, Д. Феррари, Рожерио, Обьянг, Фраттези, Траоре (Дефрель 90), Берарди, Пинамонти (Альварес 80), Лорьенте (Сейде 80)

Предупреждения: Миленкович 10, Додо 57, Кастровилли 75, Н. Гонсалес 90+5 - Траоре 19, Руан 26, Берарди 90+4

Возвращение "Фиорентины" в Еврокубки тяжело повлияло на лигу. В самом начале сезона она даже была близка к зоне вылета. Затем существенно улучшила игру и результаты, побеждала, драматично, в концовке, проигрывала "Милану" и "Интеру", играя хорошо. Но 2023-й год начала ничьей дома с "Монцей". Еще одна такая - и начались бы разговоры о её статусе посредственности. Но сегодня удалось победить.

После равного первого тайма первый гол принесла замена, которая, вообще-то, считалась оборонительной. Вингер Сапонара вышел вместо форварда Кабрала и добил после неудачной попытки Феррари выбить из своей штрафной. "Сассуоло" быстро отыгрался, и здесь уже замена сыграла против "Фиорентины". Додо сыграл рукой в своей штрафной.

Далее Сапонара мог склонить баланс замен в пользу своей команды. Феррари выбил с линии ворот. Мог склонить такой баланс в пользу флорентийцев и Нико Гонсалес. Его удар головой потащил Консильи. В итоге склонил Нико вместе с Терзичем. Алекса пробил и попал в руку Руана в упор. Арбитр вместе с ВАР все же решили поставить пенальти. А затем Консильи вытащил ногой удар Куаме.

"Фиорентина" выходит на девятое место. А "Сассуоло" остаётся на 16-ом и из-за одного очка в шести последних турах вызывает ощущение падения.

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В статье: Серия А Фиорентина (Флоренция) Сассуоло
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