Серия А. Сампдория почтила память Виалли и Михайловича, Наполи выиграл матч

Серия А. 17-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Наполи" 0:2

Голы: Осимхен 19, Элмас 82 (пен.)

Нереализованный пенальти: Политано 6 (вратарь)

"Сампдория": Аудеро, Мурру, Мурильо (Дзаноли 46), Нуйтинк, Лерис, Виейра (Монтеваго 83), Ринкон, Ауджелло, Верре (Вильяр 54), Ламмерс (Паволетти 83), Габбьядини (Джуричич 46)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ким (Ррахмани 46), Жезус, Руи, Ангисса (Ндомбеле 66), Лоботка, Элмас (Распадори 87), Политано (Лосано 62), Осимхен, Кварацхелия (Зелински 62)

Предупреждения: Мурру 5, Мурильо 44, Лерис 72 - Жезус 53, Ангисса 60

Удаление: Ринкон 38 (прямая красная)

17-й тур Серии А был посвящен памяти Джанлуки Виалли и Синиши Михайловича. Перед всеми матчами состоялась минута молчания, "Лацио" в первом домашнем после кончины Синиши почтил память своей легенды. А центром памяти ожидаемо стала "Сампдория". За которую играли оба. И баннеры фанов, и церемония с видео, футболками и цветами, практически храм перед входом на стадион с цветами, шарфами, фото. Игроки на разминке в футболках с девятым номером и фамилией Виалли.

Лучшей картиной стало фото, на котором президент "Сампдории" и партнер Виалли по команде конца 80-х-начала 90-х Марко Ланна держал футболку с его именем, а партнер Михайловича по "Лацио" и сборной Сербии 90-х-начала 2000-х и наставник "Дории" Деян Станкович стоял рядом с ним и рядом с сыновьями Синиши, держа футболку с его именем.

Все же был и матч. И весьма важный. Уже начали говорить об уходе Станковича из "Сампдории" после всего двух месяцев работы и серии поражений. Но 2023-й год она начала 2:1 в гостях над "Сассуоло", подав сигнал о желании покинуть зону вылета. "Наполи" же после серии из 11-ти побед начал 2023-й первым поражением в сезоне в лиге. 0:1 от "Интера", который по игре мог быть и 0:3. Начались разговоры о традиционном зимнем развале команды и Лучано Спаллетти.

Игра ожидаемо получилась быстрой, эмоциональной, нервной, жесткой. Под аккомпанемент дождя и великолепных болельщиков первый тайм смотрелся замечательно. Тем более, что в нем состоялись 19 ударов по воротам, семь - в створ. "Наполи" доминировал, создал больше, но "Сампдория" играла смело, пыталась отвечать ударом на удар. В первой четверти матча она точно создала больше. Да и даже вдесятером очень старалась, работала в целом четко в обороне, пыталась атаковать.

Началось все уже на второй минуте. Проникающий пас в штрафную, Ангиссу оттерли от мяча, он упал. Розарио Абиссо не отреагировал, но ВАР позвал его, и арбитр решил поставить пенальти. Крайне спорный, поскольку, если и Андре-Франку наступили на ногу, то уже после того, как он упал. А игра в корпус и вовсе легитимна. В любом случае, Аудеро кончиками пальцев перевел пенальти в стойку.

"Сампдория" отвечала, перехватила несколько мячей. Ламмерс пробил неточно, Габбьядини - слишком по центру. Мерет потащил мощный удар Верре. Хотя и Аудеро пришлось тащить удар головой Осимхена. А затем в быстрой атаке Руи отдал в штрафную, и Виктор подправил. Забив свой десятый гол в сезоне.

Далее игра до самого конца продолжалась в бешеном темпе. Но, как ни странно, опасных моментов, сложных сейвов было крайне мало. Удаление Ринкона за срыв прорыва Осимхена к вратарю (на фланге, но явно один-на-один) позволило "Наполи" держать мяч еще больше, играть по счету. Несколько рискованно, тем более, что "Сампдория" продолжала огрызаться. Но в итоге замеченная ВАР рука Виейры от удара Элмаса (в упор, так что и здесь вопросы к судейству) принесла 2:0.

"Наполи" сумел ответить на поражение от "Интера" и не подпустить к себе "Ювентус" более чем на семь очков. В следующем туре они встретятся в Неаполе.