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Быки вдесятером одолели чемпиона. Видео гола и обзор матча Милан - Торино 0:1
Туринцы в четвертьфинале Кубка Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Очевидно, что "Торино" не считался фаворитом в поединке против "Милана". Не прибавило гостям оптимизма и удаление одного из центрбеков Коффи Джиджи в середине второго тайма. И все же "быки" смогли устоять в основное время, а в экстра-тайме забили победный гол и остаются в Кубке Италии. А "Россонери" теперь могут сосредоточиться на Лиге чемпионов и теоретической борьбе за титул в Серии А.
Кубок Италии. 1/8 финала
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Торино" 0:1 ОТ
Гол: Адопо 114
Удаление: Джиджи 70 (вторая желтая)
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