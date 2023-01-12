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Быки вдесятером одолели чемпиона. Видео гола и обзор матча Милан - Торино 0:1

Италия
(1 голосов)

Туринцы в четвертьфинале Кубка Италии

Быки вдесятером одолели чемпиона. Видео гола и обзор матча Милан - Торино 0:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Очевидно, что "Торино" не считался фаворитом в поединке против "Милана". Не прибавило гостям оптимизма и удаление одного из центрбеков Коффи Джиджи в середине второго тайма. И все же "быки" смогли устоять в основное время, а в экстра-тайме забили победный гол и остаются в Кубке Италии. А "Россонери" теперь могут сосредоточиться на Лиге чемпионов и теоретической борьбе за титул в Серии А.

Кубок Италии. 1/8 финала
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Торино" 0:1 ОТ
Гол: Адопо 114
Удаление: Джиджи 70 (вторая желтая)

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В статье: Торино (Турин) Милан
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