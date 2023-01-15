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Куадрадо уйдет из Ювентуса свободным агентом - Скира

Италия
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Колумбийский полузащитник, вероятно, покинет Турин летом 2023 года

Куадрадо уйдет из Ювентуса свободным агентом - Скира

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руководство туринского "Ювентуса" летом, вероятно, попрощается из одним из своих ключевых футболистов.

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо может покинуть Турин, уйдя в другу команду в статусе свободного агента.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира в своем twitter-аккаунте, стороны решили не продлевать сотрудничество, которое заканчивается летом 2023 года.

Стоит отметить, что Куадрадо выступает за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 19 матчей за итальянский клуб, в которых он смог отличиться четырьмя голевыми передачами.

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В статье: Ювентус (Турин) Хуан Куадрадо
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