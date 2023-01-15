Куадрадо уйдет из Ювентуса свободным агентом - Скира

Руководство туринского "Ювентуса" летом, вероятно, попрощается из одним из своих ключевых футболистов.

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо может покинуть Турин, уйдя в другу команду в статусе свободного агента.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира в своем twitter-аккаунте, стороны решили не продлевать сотрудничество, которое заканчивается летом 2023 года.

Стоит отметить, что Куадрадо выступает за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 19 матчей за итальянский клуб, в которых он смог отличиться четырьмя голевыми передачами.