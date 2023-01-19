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Кубок Италии. Ювентус - Монца 2:1. Молодежь играла, молодой ветеран решил
Кьеза забивает впервые после возвращения, и еще и так красиво
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Италии. 1/8 финала
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Монца" 2:1
Голы: Кен 8, Кьеза 78 - Валоти 24
"Ювентус": Перин, Гатти, Данило, Ругани, МакКенни, Суле (Кьеза 61), Паредес, Фаджоли (Ди Мария 75), Миретти (Локателли 61), Айлинг-Джуниор (Сандро 74), Кен (Милик 82)
"Монца": Краньо, Карбони (Аугусто 57), Марлон, Мари, Антов (Сенси 82), Кольпани, Пессина (Ровелла 57), Валоти (Иццо 67), Раноккия, Д'Алессандро (Виньято 67), Гиткьер
Предупреждения: Антов 59, Ровелла 62
Главный арбитр: Ивано Пеццуто
После провала в Неаполе одним из главных пунктов критики в адрес Массимилиано Аллегри было отправление в запас молодежи. Гатти, Фаджоли, Миретти, Суле, Айлинг-Джуниор, Кен, много помогавшие команде во время восьмиматчевой победной и "сухой" серии в лиге, в решающий момент оказались на обочине. Сегодня все они играли с первых минут, и новое руководство клуба, для которого матч против "Монцы" был дебютным, говорило о немалом значении развития молодежи.
Айлинг-Джуниор начал прорывом слева, выложил в центр штрафной Фаджоли, а тот пробил чуть-чуть неточно. Фаджоли и Суле затем разыграли, МакКенни навесил справа, а Кен замкнул головой. Правда, затем "Юве" успокоился, отдал инициативу. Владение мячом в матче он в итоге проиграл со счетом 39:61. Проиграл и угловой. Кольпани навесил, Валоти замкнул головой. Валоти, забивавший и в двух предыдущих раундах Кубка - "Фрозиноне" и "Удинезе".
В целом матч был некачественным, довольно-таки скучным. Равным. При этом нет сомнений, что "Ювентус" действовал опаснее. Айлинг-Джуниор пробивал неточно, Краньо отбивал удар Суле. Данило вывел Кена на вратаря, и лишь Краньо спас. А затем Аллегри исправил другую ошибку матча в Неаполе. Федерико Кьеза тогда играл латераля. Здесь вышел на замену в атаку и классно закрутил в дальнуюю "девятку". Забив свой первый гол с января 2022-го года.
После тяжелой травмы, выбившей его с января до ноября, Федерико вернулся и ожидаемо оказался очень нужным команде. Ему 25, то есть он еще совсем не стар. Но играет и чувствует себя как ветеран, а по таланту один из лучших в Италии.
После этого "Монца" также не создала ничего серьезного. Как раз "Ювентус" мог забивать в контратаках. Ди Мария решил пробить рабоной, когда мог просто послать мяч мимо Краньо.
"Ювентус" берет реванш за поражение от "Монцы" в лиге в сентябре, когда Аллегри покидал поле в сопровождении полиции. Причем сегодня играл без Аллегри, отбывавшего дисквалификацию. Начинает каденцию Джанлуки Ферреро и других новых боссов победой. Избегает дополнительного времени. Избегает судьбы "Наполи" и "Милана". Приветствует молодежь и возвращение Кьезы. Так что даже после такой скромной игры и нелегкой победы позитива немало.
Четвертьфинальные пары Кубка Италии:
"Интер" - "Аталанта" (31 января)
"Рома" - "Кремонезе" (1 февраля)
"Фиорентина" - "Торино" (1 февраля)
"Ювентус" - "Лацио" (2 февраля)
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