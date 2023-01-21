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Интер нашел замену основному центрбеку в Роме
Игрок с английским паспортом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" работает над подписанием центрального защитника "Ромы" Криса Смоллинга. Об этом сообщает Николо Скира.
У англичанина контракт с римлянами истекает в конце этого сезона. "Неррадзурри" хотят пригласить защитника на правах свободного агента.
"Интер" предложил Смоллингу контракт на два сезона с общей зарплатой в семь миллионов евро.
Отметим, что Крис выступает в составе "Ромы" с октября 2020 года.
Напомним, что недавно появилась информация о переходе Милана Шкриньяра в ПСЖ следующим летом на правах свободного агента. Именно словак является одним из трех основных центральных защитников Симоне Индзаги.
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