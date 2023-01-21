Интер нашел замену основному центрбеку в Роме

Миланский "Интер" работает над подписанием центрального защитника "Ромы" Криса Смоллинга. Об этом сообщает Николо Скира.

У англичанина контракт с римлянами истекает в конце этого сезона. "Неррадзурри" хотят пригласить защитника на правах свободного агента.

"Интер" предложил Смоллингу контракт на два сезона с общей зарплатой в семь миллионов евро.

Отметим, что Крис выступает в составе "Ромы" с октября 2020 года.

Напомним, что недавно появилась информация о переходе Милана Шкриньяра в ПСЖ следующим летом на правах свободного агента. Именно словак является одним из трех основных центральных защитников Симоне Индзаги.