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ВИДЕО, как Интер проиграл Эмполи, пропустив от восходящей 19-летней звезды

Италия
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Смотреть видео обзор матча Интер – Эмполи, чемпионат Италии, 23 января 2023

ВИДЕО, как Интер проиграл Эмполи, пропустив от восходящей 19-летней звезды

фото - Getty Images

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Интер – Эмполи, встречавшихся в 19-м туре итальянской Серии А. Судьбу поединка решил единственный гол, который через две минуты после выхода на замену забил 19-летний Томмазо Бальданци. Этот парень был лидером молодежной команды Эмполи (24 гола и 14 результативных передач в 55 матчах), а в нынешнем сезоне активно привлекается к основе. Гол против Интера стал четвертым на его счету в текущем чемпионате. Бальданцы разогнал контратаку, получил ответный пас и пробил с линии штрафной в нижний угол.

Проиграв этот матч Интер упустил возможность выйти на второе место, Эмполи же занимает 9-ю строчку.

Итальянская Серия А. 19-й тур
Интер - Эмполи 0:1
Гол: Бальданци 66

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В статье: Интер (Милан) Эмполи
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