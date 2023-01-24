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ВИДЕО, как Интер проиграл Эмполи, пропустив от восходящей 19-летней звезды
Смотреть видео обзор матча Интер – Эмполи, чемпионат Италии, 23 января 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Интер – Эмполи, встречавшихся в 19-м туре итальянской Серии А. Судьбу поединка решил единственный гол, который через две минуты после выхода на замену забил 19-летний Томмазо Бальданци. Этот парень был лидером молодежной команды Эмполи (24 гола и 14 результативных передач в 55 матчах), а в нынешнем сезоне активно привлекается к основе. Гол против Интера стал четвертым на его счету в текущем чемпионате. Бальданцы разогнал контратаку, получил ответный пас и пробил с линии штрафной в нижний угол.
Проиграв этот матч Интер упустил возможность выйти на второе место, Эмполи же занимает 9-ю строчку.
Итальянская Серия А. 19-й тур
Интер - Эмполи 0:1
Гол: Бальданци 66
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