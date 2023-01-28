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Сразу несколько топ-клубов заинтересованы в услугах полузащитника Интера
Игрок может покинуть миланскую команду уже зимой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько европейских топ-клубов заинтересованы в приобретении полузащитника "Интера" Марсело Брозовича.
Миланский клуб уже не считает хорвата неприкосновенным и допускает расставание с ним – как по игровым причинам, так и по экономическим, ведь игрок получает € 6,5 млн в год с учётом бонусов.
Заинтересованность в подписании игрока проявляют тренер "Барселоны" Хави и "Реала" - Карло Анчелотти. Кроме этого, "Челси" хочет приобрести Брозовича и создать связку Ковачич — Брозович.
30-летний хорват перешёл в "Интер" в январе 2015 года. В текущем сезоне хорватский полузащитник отметился двумя голами в 12 матчах. Сейчас Марсело восстанавливается после травмы.
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