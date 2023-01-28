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Сразу несколько топ-клубов заинтересованы в услугах полузащитника Интера

Италия
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Игрок может покинуть миланскую команду уже зимой

Сразу несколько топ-клубов заинтересованы в услугах полузащитника Интера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Несколько европейских топ-клубов заинтересованы в приобретении полузащитника "Интера" Марсело Брозовича.

Миланский клуб уже не считает хорвата неприкосновенным и допускает расставание с ним – как по игровым причинам, так и по экономическим, ведь игрок получает € 6,5 млн в год с учётом бонусов.

Заинтересованность в подписании игрока проявляют тренер "Барселоны" Хави и "Реала" - Карло Анчелотти. Кроме этого, "Челси" хочет приобрести Брозовича и создать связку Ковачич — Брозович.

30-летний хорват перешёл в "Интер" в январе 2015 года. В текущем сезоне хорватский полузащитник отметился двумя голами в 12 матчах. Сейчас Марсело восстанавливается после травмы.

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В статье: Интер (Милан) Марсело Брозович
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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