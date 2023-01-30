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15 фанатов Ромы преследовали и угрожали Дзаньоло после поражения от Наполи. Болельщики хотят чтобы хавбек ушел
Николо отказался переходить в "Борнмут" накануне
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
"Рома" уступила в последнем туре "Наполи" (1:2). Когда хавбек "римлян" Николо Дзаньоло возвращался домой, его начали преследовать 15 человек, угрожая смертью и настаивая на его уходе этой зимой, сообщает La Gzzetta dello Sport.
Дзаньоло был ключевым полузащитником "Ромы", пока этой зимой не появились новости о возможном уходе игрока в "Милан" или "Борнмут".
Ночью неизвестные даже вывесили баннер с надписью: "Прочь из Тригории (район в Риме – прим. ред.) малозначимые люди, трусы и спекулянты. Безусловная поддержка только для тех, кто чтит наши цвета". Подписалась под плакатом группа фанатов "Ромы" Curva Sud.
Полсе матча с "Наполи" игрока стали преследовать на машине. В конце концов случился неприятный диалог и игрок был вынужден вызвать полицию. Теперь правоохранительные органы проведут расследование с целью найти преследователей.
Напомним, что накануне Дзаньоло отказался уходить в "Борнмут" и решил остаться в Риме как минимум до лета. Фанаты дали очевидный сигнал, что ему лучше перебраться в другой клуб.
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