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15 фанатов Ромы преследовали и угрожали Дзаньоло после поражения от Наполи. Болельщики хотят чтобы хавбек ушел

Италия
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Николо отказался переходить в "Борнмут" накануне

15 фанатов Ромы преследовали и угрожали Дзаньоло после поражения от Наполи. Болельщики хотят чтобы хавбек ушел

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

"Рома" уступила в последнем туре "Наполи" (1:2). Когда хавбек "римлян" Николо Дзаньоло возвращался домой, его начали преследовать 15 человек, угрожая смертью и настаивая на его уходе этой зимой, сообщает La Gzzetta dello Sport.

Дзаньоло был ключевым полузащитником "Ромы", пока этой зимой не появились новости о возможном уходе игрока в "Милан" или "Борнмут".

Ночью неизвестные даже вывесили баннер с надписью: "Прочь из Тригории (район в Риме – прим. ред.) малозначимые люди, трусы и спекулянты. Безусловная поддержка только для тех, кто чтит наши цвета". Подписалась под плакатом группа фанатов "Ромы" Curva Sud.

Полсе матча с "Наполи" игрока стали преследовать на машине. В конце концов случился неприятный диалог и игрок был вынужден вызвать полицию. Теперь правоохранительные органы проведут расследование с целью найти преследователей.

Напомним, что накануне Дзаньоло отказался уходить в "Борнмут" и решил остаться в Риме как минимум до лета. Фанаты дали очевидный сигнал, что ему лучше перебраться в другой клуб.

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В статье: Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Николо Дзаньоло
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Источник:
gazzetta.it

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