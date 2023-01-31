Кубок Италии. Интер - Аталанта 1:0. Жаль, что Кубок не каждый день

Кубок Италии. 1/4 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта" 1:0

Гол: Дармиан 57

"Интер": Онана, Дармиан, Де Фрай, Ачерби, Думфриз (Д'Амброзио 77), Барелла, Чалханоглу (Асллани 72), Мхитарян, Гозенс (Димарко 71), Лукаку (Джеко 71), Лаутаро Мартинес (Корреа 85)

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини (Соппи 72), Хатебур (Эдерсон 67), Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Лукман 54), Бога (Муриэль 67), Сапата (Хойлунд 55)

Предупреждения: Гозенс 32, Лаутаро Мартинес 82, Корреа 90+1, Онана 90+4 - Соппи 90

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Жаль, что Кубок или Суперкубок Италии не каждый день. Жаль, что Топ-матч не каждый день. Так точно думают в "Интере". В январе 2023-го года миланскому гранду было очень тяжело в лиге против "Монцы", "Вероны", "Эмполи", "Кремонезе". Он выиграл лишь два из этих матчей, да и те - с разницей в один мяч. Зато разгромил "Милан" в Суперкубке, стал единственным в сезоне, кто победил "Наполи" в лиге. Обе победы заслуженные. И сегодня победил в Кубке.

"Аталанта" в шести матчах во всех турнирах в 2023-ем году забила 22 мяча. Потому не пропустить от нее - знаковое достижение. Несколько облегчил задачу уход в запас второго бомбардира Серии А и автора дубля в 1/8 финала Кубка Адемолы Лукмана. Хотя дело не только в этом. Симоне Индзаги умеет перекрывать сильного соперника, умеет и настроить команду на матч на вылет. Она не блистала сегодня, но выглядела солидно, мощно и заслужила победить больше, чем соперник.

В первом тайме преимущество "Интера" было очевидным. 7:2 по ударам по воротам подтверждал это. "Аталанта" не применяла свой прессинг, играла слишком осторожно, позволяла комбинировать. Правда, лишь один удар от обеих команд во всем тайме попал в створ. После неудачного отскока Барелла пробил. Прямо по центру. Также Чалханоглу издали попал в стойку. Красивую комбинацию Лаутаро и Лукаку Гозенс завершил неточно. Так пробил и Сапата головой с шести метров.

На 57-ой минуте похожая на комбинацию Лаутаро и Лукаку (на этот раз Лаутаро и Чалханоглу) завершилась голом. Из района линии штрафной четко пробил Дармиан. Центральный защитник, заменивший скандального, заявившего, что желает уйти в "Пари Сен-Жермен" прямо сейчас Шкриньяра. После этого "Аталанта" включилась, перехватила инициативу. Бога метров с 14-ти низом чуть не попал. Лукман вышел на поле и пробил слишком по центру. Но в целом "Интер" держался уверенно.

В девяти матчах Кубка и Суперкубка в каденции в "Интере" Индзаги не проиграл ни разу. Он уже взял Суперкубок-2023, также Кубок-2022 и Суперкубок-2022. Кубковые турниры - его стихия. Потому эта победа не должна удивлять. Не должна удивлять и победа именно над "Аталантой". Девятый подряд матч против нее без поражений. Как и победа в Топ-матче. В них миланцы в последние месяцы также гораздо сильнее бергамцев. Так что все закономерно.

В полуфинале ожидает "Ювентус" либо "Лацио".