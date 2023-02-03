Врачи Ромы разрешили Дзаньоло не присутствовать на тренировках из-за психологических проблем

Фанаты "Ромы" довели полузащитника Николо Дзаньоло до психологических проблем. Клубные врачи разрешили футболисту не посещать тренировки команды целый месяц из-за психологических проблем.

Напомним, что фанаты "римлян" преследовали футболиста после матча с "Наполи", угрожали ему расправой и настаивали на уходе футболиста зимой.

Все дело в просьбе игрока продать его этой зимой. Итальянцем предметно интересовался "Борнмут", но в последний момент клуб отказался от трансфера. Переход в "Милан" также не состоялся.

В этом сезоне Дзаньоло провел за "Рому" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. 23-летний хавбек оценивается в 30 миллионов евро.