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Врачи Ромы разрешили Дзаньоло не присутствовать на тренировках из-за психологических проблем

Италия
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До этого фанаты угрожали ему, настаивая на уходе зимой

Врачи Ромы разрешили Дзаньоло не присутствовать на тренировках из-за психологических проблем

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Фанаты "Ромы" довели полузащитника Николо Дзаньоло до психологических проблем. Клубные врачи разрешили футболисту не посещать тренировки команды целый месяц из-за психологических проблем.

Напомним, что фанаты "римлян" преследовали футболиста после матча с "Наполи", угрожали ему расправой и настаивали на уходе футболиста зимой.

Все дело в просьбе игрока продать его этой зимой. Итальянцем предметно интересовался "Борнмут", но в последний момент клуб отказался от трансфера. Переход в "Милан" также не состоялся.

В этом сезоне Дзаньоло провел за "Рому" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. 23-летний хавбек оценивается в 30 миллионов евро.

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В статье: Рома (Рим) Николо Дзаньоло
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Источник:
corrieredellosport.it

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