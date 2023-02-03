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Врачи Ромы разрешили Дзаньоло не присутствовать на тренировках из-за психологических проблем
До этого фанаты угрожали ему, настаивая на уходе зимой
Фанаты "Ромы" довели полузащитника Николо Дзаньоло до психологических проблем. Клубные врачи разрешили футболисту не посещать тренировки команды целый месяц из-за психологических проблем.
Напомним, что фанаты "римлян" преследовали футболиста после матча с "Наполи", угрожали ему расправой и настаивали на уходе футболиста зимой.
Все дело в просьбе игрока продать его этой зимой. Итальянцем предметно интересовался "Борнмут", но в последний момент клуб отказался от трансфера. Переход в "Милан" также не состоялся.
В этом сезоне Дзаньоло провел за "Рому" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. 23-летний хавбек оценивается в 30 миллионов евро.
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