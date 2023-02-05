Серия А. Интер - Милан 1:0. Скромная победа на гораздо более высоком классе

Cерия А. 21-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес 34

"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу (Гальярдини 87), Барелла (Асллани 90+4), Мхитарян (Брозович 71), Димарко (Гозенс 71), Джеко (Лукаку 71), Лаутаро Мартинес

"Милан": Татарушану, Калабрия (Салемакерс 55), Кьер (Ребич 86), Габбия (Тиав 71), Калулу, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас (Диас 46), Жиру, Ориги (Леау 55)

Предупреждения: Мхитарян 67, Ачерби 68 - Калулу 32, Габбия 49, Леау 62, Жиру 84, Ребич 87

Главный арбитр: Давиде Масса

"Дерби Страха". Такие заголовки на главных страницах сегодня давали Gazzetta Dello Sport и Tuttosport. Год назад, ровно пятого февраля, "Интер" и "Милан" играли Дерби Славы. Борясь за Скудетто. Ныне же "Наполи" убежал, а миланские соседи прежде всего боятся не попасть в Лигу Чемпионов. Что весьма реально и при нынешнем состоянии их бюджетов и настроении ведущих игроков может привести к катастрофическим последствиям.

Часто говорят, что в дерби нет фаворитов. Но сегодня был явный. "Интер" в 2023-ем году выдал свою порцию слабых матчей. Против аутсайдеров и команды Серии Б. Против же грандов играл весьма мощно. Победил "Наполи", "Аталанту" в Кубке, разгромил "Милан" в Суперкубке (3:0), не пропустив от всех троих. Сам же "Милан" уже после Суперкубка влетел "Лацио" со счетом 0:4 и "Сассуоло" со счетом 2:5, побив немало антирекордов.

"Россонери" и играли этот матч как аутсайдеры. Как команда, которая не верит в себя и страшно боится развала, разгрома. Без важных игроков Беннасера и Томори решили радикально изменить тактическую схему. С 4-2-3-1 на 3-5-2. Добавив одного центрального защитника и одного опорника. Сидели глубоко в обороне. В первом тайме владели мячом 26 процентов времени (!), по ударам по воротам проиграли его со счетом 0:9.

В принципе, первое задание они выполнили. Оборона после 18-ти пропущенных в январе, серии из двух матчей лиги с как минимум четырьмя пропущенными (антирекорды клуба) выглядела гораздо монолитнее. Но ведь за счет центра поля и атаки. Да и моменты у "нерадзурри" были. В начале каждого из таймов Лаутаро Мартинеса выводили на ударную позицию. То пасом вразрез, то "кроссом". Дважды угловой летел прямо в ворота.

Татарушану, страшно критикуемый в последнее время, от всего этого спас. Но от углового и удара головой Лаутаро Мартинеса не сумел. Здесь виноват прежде всего Кьер, проигравший верховую дуэль игроку, который ниже его на 16 сантиметров. Теперь второму иностранному бомбардиру "нерадзурри" в дерби в истории с семью мячами.

После выхода на поле Леау "Милан" вернулся в игру. В сущности, второй тайм был равным и временами он выглядел даже лучше соперника. Сценарий уже начал напоминать матч ровно год назад, когда, играя лучше, "Интер" забил лишь один и в итоге проиграл. На 76-ой минуте, той же, на которой тогда Оливье Жиру забил победный гол, он получил идеальный шанс перед вратарем с паса Леау. Но на этот раз запутался в ногах.

Организовать штурм в концовке "Милан" не сумел. Более того, Лаутаро забил с минимального офсайда, а Лукаку заставил Татарушану тащить удар низом.

"Интер" побеждает "Милан" в лиге впервые в каденции Симоне Индзаги. Побеждает более чем заслуженно. На классе. Задавил в первом тайме, не позволил почти ничего во втором, оставил за весь матч без ударов в створ ворот. Теперь он опережает соседей на пять очков. А сами соседи? Хотя бы не развалились, не уступали со счетом 0:2 в первом тайме в пятый раз подряд. В такой форме это, похоже, предел их мечтаний.