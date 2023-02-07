Серия А. Ювентус разгромил Салернитану

Серия А. 21-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Ювентус" 0:3

Голы: Влахович 26 (пен.), 47, Костич 45

"Салернитана": Очоа, Самбия, Бронн, Троост-Эконг, Брадарич (Бонаццоли 60), Кандрева, Николусси-Кавилья (Чрнигой 71), Л. Кулибали (Кастанос 90), Вильена (Ловато 46), Диа, Пьонтек (Бохинен 71)

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Де Шильо (Айлинг-Джуниор 79), Локателли, Миретти (Фаджоли 43), Рабио, Костич (Куадрадо 62), Влахович (Кен 79), Ди Мария (Кьеза 62)

Предупреждения: Вильена 26 - Рабио 13

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Бури, связанные с "Ювентусом", временно утихли. До следующего суда еще несколько недель, до рассмотрения апелляции может пройти и более месяца. Время играть в футбол. Массимилиано Аллегри и игроки осознают это, постоянно заявляют, что пора принять существующую реальность. Тренер сам не верит, что говорит это, но заявляет, что команда сейчас борется против вылета. Матч в Салерно он назвал прямой такой битвой. Ее удалось выиграть, причем разгромно.

"Бьянконери" играли как обычно. Проиграли матч по владению мячом. Первая его четверть точно была равной и совершенно без опасных моментов. "Салернитана", худшая оборона Серии А, пропустившая, в частности, восемь мячей от "Аталанты" в 18-ом туре, подарила сама. На углу штрафной Миретти прорвался, арендованный у "Юве" Николусси-Кавилья дотронулся сзади до его стопы, Фабио радостно упал, и Влахович реализовал пенальти. Первый гол серба с 15-го октября.

Влахович и далее продолжал бушевать. Очень соскучился по голам во время травмы. Пробивал слета выше. Обошел защитника и пробил низом мимо стойки. Пробил весьма неудачно с линии штрафной, но мяч все же поскакал к воротам, защитники застыли, а Костич протолкнул под Очоа. В начале второго тайма Душан к голу и ассисту добавил еще один гол. Вновь Николусси-Кавилья ошибся. Фаджоли перехватил у него и отправил вразрез к неотвратимому взятию ворот.

Далее "Салернитана" пыталась забить. Диа чуть не замкнул прострел с метра, Бонаццоли чуть не попал. Но и Ди Мария с линии штрафной попал в стойку, Кен попал туда из центра штрафной на выходе один-на-один.

Неделю тому Аллегри уже в третий раз с лета объявил о начале нового сезона. В первые два серию побед после такого заявления удалось довести лишь до двух. На данный момент также добыты две. В четверг над "Лацио" в Кубке и сейчас в Салерно. Обе без пропущенных. И, учитывая сегодняшнее уверенное выступление, можно предположить, что серию на этот раз вполне удастся продлить. А "Салернитана" с четырьмя очками в последних восьми матчах.

Перед матчем команды и болельщики почтили память уроженца Салерно и экс-игрока "Ювентуса" Андреа Фортунато, скончавшегося от лейкемии в 23-летнем возрасте в 1995-ом году.