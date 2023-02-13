Серия А. Верона побеждает Салернитану и раскрывает борьбу против вылета

Серия А. 22-ой тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Салернитана" 1:0

Гол: Нгонг 31

"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни (Давидович 65), Хиен, Коппола, Депаоли, Тамез, Дуда (Фараони 86), Дойг (Верди 86), Нгонг (Лазанья 77), Лазович, Гаич (Абильдгор 65)

"Салернитана": Сепе, Бронн, Троост-Эконг (Дьомбер 83), Пирола (Валенсия 80), Кандрева (Кулибали 57), Чрнигой (Самбия 56), Николусси Кавилья (Пьонтек 56), Вильена, Брадарич, Бонаццоли, Диа

Предупреждения: Маньяни 49, Верди 88 - Бронн 21, Кулибали 60, Пирола 69

В начале января этот матч вряд ли мог считаться прямой борьбой против вылета. Такой борьбы просто не было, поскольку три команды застряли на 18-20 местах. "Верона" была одной из них и завершила осеннюю часть сезона десятью поражениями подряд, а также второй сменой тренера в сезоне. Однако Марко Дзаффарони преобразил команду, и в первых шести матчах 2023-го года она набрала девять очков (причем заслужила даже больше), потерпев лишь одно поражение.

"Салернитана" за это время как раз опустилась. В восьми матчах перед выездом в Верону набрала лишь четыре очка, в том числе 2:8 от "Аталанты" в январе. После этого разгрома уволила главного тренера Давиде Николу, через два дня его вернула, но позиции наставника вряд ли укрепились. Ему угрожает новое увольнение. Потому матч на "Бентегоди" был крайне важным.

Гости выиграли владение мячом почти в два раза, но проиграли по ударам по воротам почти в два. Дуда и Гаич начали весьма опасными ударами. Неточными. Затем Лазович прорвался слева, прострелил, а Нгонг замкнул. Январский новичок забил в предыдущем туре "Лацио", забил и сейчас. Во втором тайме удар Дуды с отскоками чуть не залетел в ворота. И лишь в самой концовке "Салернитана" создала шанс. Да еще и выход один-на-один. Но Монтипо выиграл его у Пьонтека.

"Верона" остается на 18-ом месте, но лишь в двух очках позади "Специи" и в четырех - позади "Салернитаны". Борьба против вылета раскрылась по-новой.