Серия А. Гроза грандов Лечче больно бьет и Аталанту

Серия А. 23-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лечче" 1:2

Голы: Хойлунд 87 - Сисей 4, Блен 74

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль (Паломино 75), Джимсити, Дзаппакоста (Соппи 46), Эдерсон (Ворлицки 75), Коопмейнерс, Меле, Лукман, Хойлунд, Бога (Муриэль 68)

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Туя (Чеккарони 68), Галло, Блен, Хьюлманд, Мале (Аскильдсен 72), Банда (Стрефецца 62), Сисей (Коломбо 62), Ди Франческо (Уден 68)

Предупреждения: Демираль 4, Дзаппакоста 12, Меле 83 - Ди Франческо 55, Галло 64, Блен 76

"Наполи" настолько оторвался от всей лиги не только благодаря своим усилиям, но и благодаря слабости своих преследователей. Те чаще всего даже не могут связать два мощных матча. В 22-ом туре "Аталанта" легко убрала в гостях "Лацио", и Джан Пьеро Гасперини назвал то выступление, возможно, лучшим в сезоне. Сразу же после него наступило, возможно, худшее. Дома, против новичка лиги.

Правда, недооценивать "Лечче" не стоило. Уже в 2023-ем году он успел не проиграть "Милану" и "Роме" (римлянам - в 22-ом туре), победить "Лацио", 2022-ой завершил победой над той же "Аталантой" со счетом 2:1. А еще до сих пор носит почетное звание единственной команды, не проигравшей в лиге в нынешнем сезоне в Неаполе. Сегодня "джаллоросси" пополнили список успехов против грандов.

По статистике преимущество "Аталанты" выглядело ошеломляющим. 20:4 по ударам по воротам, 70:30 по владению мячом. Но на самом деле она играла совершенно апатично, крайне неточно. Не двигалась, не старалась, не прессинговала. Ее же болельщики начали посвистывать в ее адрес уже в начале второго тайма. Можно ли оправдать такую игру потерями Скальвини, Де Роона, Пашалича, Сапаты и Хатебура? Вряд ли.

Уже на четвертой минуте Сисей в силовой борьбе справился с Демиралем и решил пробить издали, не выходя по-настоящему один-на-один с Муссо. Получилось классно. Сразу же Лукман прорвался справа и пробил в ближний угол. Туда же Меле замыкал прострел. Но Фальконе отбил эти два удара. А следующим опасным стал лишь на 70-ой минуте. Соппи прорвался справа и также пробивал в ближний угол. Также Фальконе.

В итоге Блен замкнул головой навес Стрефеццы с углового. "Аталанта" отыграла один мяч благодаря подарку от Фальконе. Тот слишком долго выбивал, Хойлунд успел подкатиться и мяч срикошетил от него. Но Владимиро исправился в добавленное время, потащив крайне сложный и мощный удар Муриэля под перекладину.

Четыре победы в последних 11-ти турах лиги - слишком медленный темп для того, чтобы закрепиться в Топ-4. У "Лечче" за это время пять таких и он как раз закрепляется в середняках. Заслуженно.