  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кьеллини: Мне грустно и больно видеть то, что происходит с Ювентусом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кьеллини: Мне грустно и больно видеть то, что происходит с Ювентусом

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Легенда "старой синьоры" сожалеет, что его бывший клуб находится в упадке

Кьеллини: Мне грустно и больно видеть то, что происходит с Ювентусом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, ныне выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси", высказался о ситуации в туринском клубе:

"Мне очень больно. Мне грустно и больно видеть то, что происходит с "Ювентусом". Нелегко, когда ты не Турине, тяжело всем, кто любит клуб. Болельщикам сейчас нужно набраться терпения, потому что клуб продолжает бороться, и я надеюсь, что всё закончится наилучшим образом.

Игроки должны идти от матча к матчу, результат мы увидим в конце сезона. Что касается того, что происходит в суде, мы не можем судить — может быть, это плохо, а может быть и хорошо. Учитывая то, какая на мне была ответственность в "Ювентусе", сейчас мне тяжело быть вдали от команды", - сказал игрок.

Напомним, "Ювентус" попал в центр скандала, связанного с финансовыми махинациями. Клуб был лишён 15 очков в турнирной таблице Серии A.

По теме
yellow-arrow
Милан может попрощаться с одним из ключевых игроков
yellow-arrow
Полузащитник Милана: Если бы не Наполи, то мы могли бы надеяться на чемпионство
yellow-arrow
Эмполи - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 25.02.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде