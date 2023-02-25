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Кьеллини: Мне грустно и больно видеть то, что происходит с Ювентусом
Легенда "старой синьоры" сожалеет, что его бывший клуб находится в упадке
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, ныне выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси", высказался о ситуации в туринском клубе:
"Мне очень больно. Мне грустно и больно видеть то, что происходит с "Ювентусом". Нелегко, когда ты не Турине, тяжело всем, кто любит клуб. Болельщикам сейчас нужно набраться терпения, потому что клуб продолжает бороться, и я надеюсь, что всё закончится наилучшим образом.
Игроки должны идти от матча к матчу, результат мы увидим в конце сезона. Что касается того, что происходит в суде, мы не можем судить — может быть, это плохо, а может быть и хорошо. Учитывая то, какая на мне была ответственность в "Ювентусе", сейчас мне тяжело быть вдали от команды", - сказал игрок.
Напомним, "Ювентус" попал в центр скандала, связанного с финансовыми махинациями. Клуб был лишён 15 очков в турнирной таблице Серии A.
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