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Серия А. Битва наглых новичков вышла в одни ворота

Италия
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Первая победа Пауло Соузы в "Салернитане"

Серия А. Битва наглых новичков вышла в одни ворота

Фото: ussalernitana1919.it

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 24-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Монца" 3:0

Голы: Кулибали 52, Кастанос 65, Кандрева 71

Новичок нынешнего сезона и новичок предыдущего были одними из наиболее активных летом. "Монца" по отрицательному трансферному сальдо (покупки минус продажи) была первой в лиге, "Салернитана" - в Топ-5. Обе заявляли, что ставят целью место как минимум в Топ-10. "Монца" очень близка к нему, первое поражение в 2023-ем году потерпела лишь в 23-ем туре от "Милана". А вот "Салернитана" начала 24-й тур лишь в четырех очках над зоной вылета.

Похоже, "гранатовым" этот матч просто был нужнее. Особенно - их новому главному тренеру. Пауло Соуза проиграл свой первый матч во главе команды. Мощному "Лацио", но также дома. Второе домашнее поражение подряд смазало бы начало каденции.

Подопечные Соузы владели мячом 38 процентов времени, нанесли меньше ударов по воротам. Да и были менее опасны в атаках в первом тайме. Должен был забивать уже Пьонтек, когда завершил контратаку неточным ударом метров с пяти, смазал и удар головой почти оттуда же. Но вратарь хозяев Очоа работал тяжелее, вытащив ногами удары и Чурриа головой, и Гиткьера ногой.

Во втором тайме Кандрева отдал Кулибали, а тот закрутил. Очоа вновь вытащил сложный удар. Прострел отскочил к Кастаносу, и тот пробил с полулета. А Кандрева в контратаке забил после удара Пьонтека и сейва Краньо. Вообще-то, он попал в перекладину, но электроника показала, что далее мяч пересек линию.

"Монца" завершит тур на 11-ом месте, то есть для неё это поражение - не трагедия. "Салернитана" - на 16-ом, но более спокойной, чем была.

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В статье: Серия А Салернитана (Салерно) Монца
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