Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забил со штрафного с центра поля. ВИДЕО невероятного гола защитника Фиорентины
Обычный матч Серии А ознаменовался незаурядным голом
фото - Getty Images
В понедельник, в рамках 24-го тура итальянской Серии А "Верона" принимала "Фиорентину". Хозяева немало создавали моменты у ворот фиалок, но голы забивали только гости. В итоге в ворота "Вероны" влетело три мяча, но самым эффектным получился последний. На 89-й минуте произошло нарушение правил в центре поля, защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги решил мгновенно нанести удар и попал под перекладину! Комментатор уже назвал этот удар голом сезона в итальянской Серии А.
Популярное сейчас
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Милан – Рух. Анонс и прогноз на матч Юношеской лиги УЕФА
- Первый после перерыва матч в УПЛ, награды ФИФА и потеря Барсы. Главные новости за 27 февраля
- Эль Класико, Зинченко против Миколенко и возвращение УПЛ. Расписание футбола на 27 февраля - 5 марта
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО