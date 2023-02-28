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Забил со штрафного с центра поля. ВИДЕО невероятного гола защитника Фиорентины

Италия
(3 голосов)

Обычный матч Серии А ознаменовался незаурядным голом

Забил со штрафного с центра поля. ВИДЕО невероятного гола защитника Фиорентины

фото - Getty Images

Новина українською

В понедельник, в рамках 24-го тура итальянской Серии А "Верона" принимала "Фиорентину". Хозяева немало создавали моменты у ворот фиалок, но голы забивали только гости. В итоге в ворота "Вероны" влетело три мяча, но самым эффектным получился последний. На 89-й минуте произошло нарушение правил в центре поля, защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги решил мгновенно нанести удар и попал под перекладину! Комментатор уже назвал этот удар голом сезона в итальянской Серии А.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Кристиано Бираги лучшие голы
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